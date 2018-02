Kindern zugestehen, dass sie Nein sagen

TUMELTSHAM. Psychologin Daniela Lehmann erklärt, wie Eltern es schaffen können, ihre Kinder zu selbstbestimmten Menschen zu erziehen – Dazu müssen Erwachsene Grenzen respektieren.

Daniela Lehmann war am Dienstag zu Gast in der VS Tumeltsham. Bild: BiEi

"Kinder dürfen in bestimmten Situationen unhöflich sein. Und wir Erwachsenen auch", sagt Daniela Lehmann. Die Psychologin aus Linz hielt am Dienstagabend einen Vortrag in der Volksschule Tumeltsham. Das Thema: "Ich kenne dich nicht, ich gehe nicht mit". Ein allgemein gültiges Rezept, um Kinder davor zu bewahren, zu Fremden ins Auto zu steigen oder mitzugehen, gebe es freilich nicht. Laut Lehmann werde die Angst vor "dem Fremden" ohnehin mystifiziert. "Natürlich hört und ließt man immer wieder, dass Kinder von Fremden angesprochen werden. Trotzdem sollen sich die Eltern vor Augen halten, dass beim Thema Missbrauch die Täter fast immer aus dem näheren Umfeld des Kindes kommen."

Auf das Bauchgefühl hören

Egal ob fremd oder bekannt, Kinder können auf derartige Situationen vorbereitet werden. Weniger mit praktischen Übungen als vielmehr mit der richtigen Erziehung und einer großen Portion Einfühlungsvermögen. "Kinder müssen lernen, auf ihr Bauchgefühl zu hören und ihm zu vertrauen. Dazu ist es nötig ihnen zuzugestehen, in bestimmten Situationen Nein zu sagen. Nur so lernen sie ihre Grenzen kennen. Und wir Erwachsenen müssen die respektieren", ist Daniela Lehmann, die selbst drei Kinder hat, überzeugt. Anhand von Beispielen lasse sich dieses Neinsagen gut erklären. "Es gibt Dinge, die ein Kind tun muss. Sich beim Arzt ausziehen, damit es untersucht werden kann. Beim Überqueren der Straße die Hand der Eltern nicht loszulassen. Das ist wichtig und zum Wohl des Kindes. Genau so sollten es die Erwachsenen den Kindern auch erklären", sagt die Psychologin.

In anderen Situationen wiederum sollte alleine das Kind entscheiden, was es zulässt und was nicht. "Der Oma ein Busserl geben, sich bei jemandem auf den Schoß setzen oder sich im Kinderwagerl von Fremden antatschen lassen. Wenn ein Kind in einer derartigen Lage Nein sagt, sollten wir das unbedingt akzeptieren. Auch wenn es unhöflich erscheint und für uns Eltern unangenehm sein kann. Aber nur so lernen Kinder ihre körperlichen Grenzen kennen. Und sie merken, dass diese respektiert werden. Mit diesem Bewusstsein ist es viel wahrscheinlicher, dass es in einer kritischen Situation richtig reagiert."

Grundvertrauen zu den Eltern

Ab dem Volksschulalter sei es relevant, mit Kindern über gefährliche Situationen zu sprechen, ohne ihnen dabei Angst zu machen. "Es gibt gute Bilderbücher zu diesem Thema. Aber noch wichtiger ist es, dass ein Kind grenzenloses Vertrauen zu den Eltern hat und sich ihnen mitteilt – egal worum es geht. Wir müssen zuhören und hinter den Kindern stehen. So wachsen sie zu selbstbewussten Menschen heran, die ihrer Intuition vertrauen", betont die Psychologin.

Eine Tatsache sei trotz aller Vor- und Umsicht nicht von der Hand zu weisen. "Achtzig Prozent der Kinder gehen trotzdem mit. Spricht sie ein Fremder an, steht ihnen meist eine Autoritätsperson gegenüber. Wir alle wurden so erzogen, dass wir auf Erwachsene hören sollen. Selbst für meine Kinder würde ich nicht die Hand ins Feuer legen", sagt Daniela Lehmann.

"Seid sensibel, aber nicht ängstlich!"

„Ich freue mich, dass sich heute auch am Abend was in der Schule tut“, begrüßte Volksschuldirektorin Mathilde Märzendorfer die Eltern beim Vortragsabend in Tumeltsham. Dass das Thema „Ich gehe mit keinem Fremden mit“ von großem Interesse ist, zeigte der Besucherandrang. Trotz Grippewelle war das Klassenzimmer fast voll.

Die Linzer Psychologin erklärte mit einfachen Worten, anhand von konkreten Beispielen, wie Eltern ihre Kinder bestmöglich auf eine unsichere Situation vorbereiten können. Sie nahm die Mamas und Papas mit auf eine „kleine entwicklungspsychologische Reise“ und schilderte, wie wichtig die emotionale Bindungsfähigkeit und Bezugspersonen, an die sie sich mit allem und jederzeit wenden können, sind. „Seid sensibel für dieses Thema, aber lasst eure Kinder alleine zur Schule gehen und auf Bäume kraxeln. Traut ihnen was zu“, so der abschließende Rat der Expertin.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema