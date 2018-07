Kindergartengebühren: Hält Stadt am "Rieder Modell" fest?

RIED. Viele Tagesordnungspunkte bei der heutigen Gemeinderatssitzung.

Rieder Gemeinderat trifft sich heute Abend im Rathaus Bild: Kaufmann

Vor der "Sommerpause" kommen die Mitglieder des Rieder Gemeinderates heute Abend um 18.30 Uhr noch einmal zusammen. 16 Tagesordnungspunkte sind bei der Gemeinderatssitzung abzuarbeiten.

Ein durchaus brisantes Thema ist der Busterminal Ried, der derzeit beim Bahnhof gebaut wird. "Erhöhung des Kostenrahmens und Vertragsanpassungen" heißt der Tagesordnungspunkt. Wie gestern exklusiv berichtet, dürften sich die Kosten von 4,5 Millionen Euro auf 6,5 Millionen Euro erhöhen. Wegen der anzunehmenden massiven Kostenüberschreitungen benötigt es Beschlüsse sowohl im Gemeinderat als auch bei der Sitzung des oberösterreichischen Landtages, der ebenfalls heute zusammentritt.

Beschlossen werden könnte heute Abend ein Projekt im Sinne der "Naherholung." Im Rieder Stadtpark soll ein sogenannter "Generationenpark" entstehen, die OÖN haben berichtet. Geplant sind unter anderem verschiedene Fitness-Stationen. Umgesetzt soll das Projekt in der Nähe der AMS-Geschäftsstelle werden. Kosten: Rund 400.000 Euro.

Diskussionen könnte es beim Thema "Kinderbtreuungseinrichtungen-Tarifordnung Neu" geben. Damit könnte das vorerst bis zu den Sommerferien zeitlich begrenzte "Rieder Modell" vor dem Aus stehen.

Wie berichtet, werden in Ried maximal 42 Euro Kindergartengebühr eingehoben, und das auch nur ab einem Familieneinkommen von 2800 Euro. Bisher hat sich die Stadt Ried die Entlastung für die Familien rund 25.000 Euro kosten lassen.

Am Donnerstag dürfte es inhaltlich darum gehen, ob man weiterhin am eigenen Modell festhält, oder man sich an die vorgegebenen Kriterien des Landes Oberösterreich orientiert. Die SP will am Rieder Modell, trotz der zusätzlichen Kosten für die Stadtgemeinde, festhalten. Es ist davon auszugehen, dass die Sozialdemokraten dabei von den Grünen und den NEOS unterstützt werden. Entscheidend dürfte sein, wie die VP-Bürgermeisterpartei von Albert Ortig abstimmen wird. Laut OÖN-Informationen soll es diesbezüglich zuletzt Gespräche über einen möglichen Kompromiss gegeben haben.

