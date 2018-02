Kinderbetreuung: "Rieder Modell" wohl keine Dauerlösung

BEZIRK RIED. Den meisten Eltern wird bis zum Sommer ein Großteil der Kosten zurückerstattet – laut Grünen wird an anderen Lösungen gearbeitet.

Grünen-Sozialsprecher Stefan Kaineder Bild: Streif

Die Wiedereinführung von Gebühren für die Nachmittagsbetreuung in den Kindergärten ist den Grünen nach wie vor ein Dorn im Auge. Auch im Bezirk Ried würden die Folgen der neuen gesetzlichen Bestimmungen bereits immer mehr spürbar werden.

Laut Bezirkssprecher Max Gramberger wurden in Geiersberg sechs von acht Kindern abgemeldet, die Nachmittagsbetreuung gebe es daher nicht mehr.

Ungewiss sei die Zukunft unter anderem auch in Obernberg. Ab Herbst könnte auch die Nachmittagsgruppe in Neuhofen gefährdet sein, so die Befürchtung von Gramberger.

Sozialsprecher und Landtagsabgeordneter Stefan Kaineder spricht von einer "Politik ohne Not" und kritisiert vor allem die FP. "Ich glaube, die Freiheitlichen möchten, dass alles wie vor 30 Jahren ist. Der Vater geht arbeiten, und die Mutter bleibt daheim bei den Kindern. Die Zeiten haben sich geändert, das funktioniert so nicht." Kaineder wünscht sich, dass die Verordnung doch noch bis zum Beginn des Kindergartenjahres 2018/2019 ausgesetzt wird. Ein Dringlichkeitsantrag im Landtag wird eingebracht.

Schlagzeilen machte, wie berichtet, unter anderem das "Rieder Modell". Der Gemeinderat stimmte für ein eigenes Modell, bei dem einem Großteil der Eltern bis zum Sommer die Kosten für die Betreuung zurückerstattet werden. Dieses Modell bezeichnet Grünen-Stadtrat Lukas Oberwagner als Erfolg, eine langfristige Dauerlösung werde dieses aber wahrscheinlich nicht sein.

"Ich glaube aber, dass es auch in Zukunft in der Stadt Ried eine eigene Lösung geben wird. Dafür benötigen wir aber noch wesentliche Informationen", so Oberwagner.

