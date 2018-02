Kinderbetreuung: Leader-Gemeinden wollen das Kind gemeinsam schaukeln

OBERINNVIERTEL-MATTIGTAL. Ziel: Gemeindeübergreifende Konzepte zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Die Vertreter der Mitgliedsgemeinden haben sich zu acht kleinen Netzwerken zusammengeschlossen. Bild: Leader

Wer Beruf und Familie unter einen Hut bringen will, braucht zwei Dinge: gute Nerven und viel Organisationstalent. Weil Kinderbetreuung gerade auf dem Land eine besondere Herausforderung ist, hat sich die Leader-Region Oberinnviertel-Mattigtal mit ihren 37 Gemeinden entschlossen, das Thema Kinderbetreuung zum Schwerpunkt zu machen und gemeindeübergreifende Konzepte ins Leben zu rufen. Am Montag fand mit den Gemeindevertretern die Auftaktveranstaltung statt.

Kinderbetreuung von unter Dreijährigen, Nachmittagsbetreuung für Kindergarten- und Schulkinder und ein Ferienkindergarten obendrein. Forderungen, die vor allem für kleine Gemeinden oft schwierig zu finanzieren und organisieren sind. Der erste Schritt Richtung regionales Kinderbetreuungsnetzwerk ist die Bildung kleiner Netzwerke mit jeweils drei bis sechs Gemeinden. Bereits vor der Startveranstaltung gab es zwei Gruppierungen: Burgkirchen will zusammen mit Uttendorf und Mauerkirchen das Kind schaukeln, im Süden das Dreiergespann Palting, Perwang und Kirchberg. In der einen Gemeinde ist die Krabbelstube, in der anderen die Nachmittagsbetreuung, die dritte bietet eine Ferienbetreuung an – im besten Fall sollen innerhalb einer Gemeinde-Gruppe alle Altersklassen abgedeckt werden. "Ziel des Projektes ist es, gemeindeübergreifende Lösungen in der Kinderbetreuung zu entwickeln, die flexibel, bedarfsgerecht und flächendeckend im ländlichen Raum angeboten werden können", sagte Leader-Manager Florian Reitsammer.

Höhnhart als Vorbild

Erfahren auf diesem Gebiet ist Bürgermeister Erich Priewasser (VP) aus Höhnhart. Höhnhart ist Mitglied der Nachbar-Leaderregion "Mitten im Innviertel", Kinderbetreuungsnetzwerke gibt es dort bereits.

"Nun, nach sieben Jahren kann ich sagen, dass sich jene Gemeinden, die damals die Chance ergriffen haben, gemeindeübergreifende Kinderbetreuungsmodelle anzubieten, besser entwickelt haben, als jene, die die Gelegenheit verschlafen haben", sagte Priewasser. In Höhnhart wird zum Beispiel in Kooperation mit der Kindergartenschule Ried (BAKIP) eine Ferienbetreuung angeboten.

"Mit verbesserten Kinderbetreuungsangeboten können wir mehr Frauen Berufsmöglichkeiten in der Region ermöglichen. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels können wir damit den Wirtschaftsstandort stärken", heißt es seitens des Leader-Teams. Auch das AMS begrüßt das Projekt: "Alle Gemeinden, die sich für eine innovative Form der Kinderbetreuung entschließen, können mit voller Unterstützung des AMS Braunau rechnen", sagt Stefan Seilinger.

Bei der Startveranstaltung haben sich die Gemeinden zu acht kleinen Netzwerken zusammengeschlossen. Die nächsten Treffen finden innerhalb dieser Gruppen statt.

