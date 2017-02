Kinder fanden in Waldstück Goldschatz – Besitzer meldete sich

POCKING. Goldschatz im Sommer in Pocking beim Pilzesuchen gefunden, Besitzer zahlt Belohnung.

Im vergangenen Sommer haben Kinder im bayerischen Pocking – in der Nähe zum Innviertel – beim Pilzesuchen einen vergrabenen Goldschatz im Wert von rund 250.000 Euro gefunden und zur Polizei gebracht. Ein halbes Jahr später hat sich nun der Besitzer gemeldet. Er habe den Schatz aus Angst vor einem Wohnungseinbruch und aus Misstrauen gegenüber Banken versteckt, sagte er.

Die Kinder bekamen eine Belohnung. „Der Mann konnte sein Eigentum klar belegen, weil er genaue Kenntnisse über das Versteck, das Gewicht der Goldbarren und die Prägung der Münzen hatte“, so ein Beamter der Stadt Pocking am Freitag. „Er war erst enttäuscht, weil sich sein Versteck als so schlecht erwiesen hat.“

Der Mann sei aber begeistert, dass die Kinder das Gold abgegeben haben. Gesetzlich stehe den Kindern kein Finderlohn zu: „Das Gold wurde versteckt und nicht verloren. Daher handelt es sich nicht um eine Fundsache“, heißt es seitens der Stadt Pocking.

Der Eigentümer zeigte sich aber dankbar, dass die Kinder den Schatz nicht behielten. Für sein Gold wolle er nun ein Schließfach anmieten. Die Kinder hatten den Goldschatz zwei Monate gefunden, nachdem es versteckt worden war, so der Bayerische Rundfunk. Genau am 18. Februar – sechs Monate nach dem Fund wäre der Goldschatz an die Finder und den Grundstücksbesitzer verteilt worden, so der Bayerische Rundfunk.

1 Kommentar (5370) · 03.02.2017 12:12 Uhr von kleinerdrache· 03.02.2017 12:12 Uhr Doch nicht jenes Gold, welches in dem anderen Artikel fehlt?

Hahaha!

