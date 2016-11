Kein Fördergeld mehr für Genuss Region

SANTKT AEGIDI, SCHÄRDING. Landwirtschaftsministerium streicht Sauwald Erdäpfel das Geld – Auflösung befürchtet.

Wissen, woher und von wem die Produkte stammen, ist mehr denn je gefragt. Junior-Chef Martin Paminger bei der Ernte der Sauwald Erdäpfel. Bild: Wakolbinger

Ein Auswahlgremium rund um das Bundesministerium für Land- und Forst-, Umwelt- und Wasserwirtschaft hat sich kürzlich – wie bereits in den OÖNachrichten berichtet – dazu entschieden, der Genuss Region Österreich keine Fördermittel mehr für ländliche Entwicklung zukommen zu lassen. "Das ist eine Katastrophe. Ich hätte niemals für möglich gehalten, dass das passiert", echauffiert sich der Koordinator der Genuss Region Sauwald Erdäpfel Eduard Paminger. "Den Verlust dieses auf kontrollierte, regionale Qualität aufbauenden Konzeptes, kann sich weder der Sauwald noch ganz Österreich leisten", ergänzt der Obmann des Vereins Martin Friedl. Seit Bekanntwerden der Cluster-Entscheidung gegen die Genuss Region Österreich sind die Mitglieder der Initiative noch enger zusammengerückt. Gemeinsam wollen sie jetzt um den Fortbestand kämpfen.

Petition ins Leben gerufen

"Eines ist klar: Es muss weitergehen. Das Konzept, jede Genuss Region besitzt einen Verein und lebt Wertschätzung und Wertschöpfung, wird nicht nur von den Lizenznehmern, Obleuten und Koordinatoren aufgrund des fairen Miteinanders geschätzt. Auch die Konsumenten wissen das zu schätzen", so Paminger. Für die Genuss Region Sauwald Erdäpfel sei eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft, Gastronomie, Handel und Tourismus essenziell. "Deshalb pochen wir auf die Fortführung dieses erfolgreichen, gelebten Konzeptes. Die in Zukunft geförderten Strukturen können kein vergleichbares Konzept vorlegen, das erfolgreicher als die Genuss Region Österreich sein könnte", so der Koordinator aus dem Sauwald. Die Marke Genuss Region Österreich hätte sich in den letzten zehn Jahren einen herausragenden Stellenwert erarbeitet, werde entlang der Wertschöpfungskette und insbesondere der Konsumenten geschätzt und könne eine Markenbekanntheit von 80 Prozent vorweisen.

Auswirkungen auf Tourismus

"Wir befürchten, dass die hart erarbeiteten Standards, die in den Genuss Regionen für die regionalen Spezialitäten gelten, in Zukunft angepasst und geändert werden könnten, was die Transparenz und somit die Marke für die Konsumenten verwässern würde", so Friedl. Um dies zu verhindern, haben die Genuss Regionen eine Petition (openpetition.eu/!pblpp) ins Leben gerufen und hoffen auf die Unterstützung der Bevölkerung.

"Die Genuss Region Sauwald Erdäpfel hat für Schärdings Tourismus eine wichtige Bedeutung. Sie ist Bindeglied zwischen Produzenten, Tourismus und Gastronomie. Genuss und Kulinarik spielen im Tourismus eine immer größer werdende Rolle. Das Genießen regionaltypischer Speisen und Getränke gehört bei unseren Urlaubsgästen zu den beliebtesten Aktivitäten", erklärt Bettina Berndorfer, Geschäftsführerin des Schärdinger Tourismus. Sauwald Erdäpfel-Betriebsbesichtigungen nach St. Aegidi seien sehr beliebt. "Die Besucher legen großen Wert darauf, die kulinarischen Besonderheiten ihrer Urlaubsregion zu verkosten."

Forderungen der Genuss Regionen

Keine Verhandlungen über die strategische Weiterentwicklung der Genuss Region über einzelne Vereine, sondern ausschließlich mit dem vor Ort nominierten und bestätigten Verhandlungsteam. Ein Auseinanderdividieren der Genuss Regionen durch das Netzwerk Kulinarik wird abgelehnt. Die vorhandene Infrastruktur der Genuss Region Österreich muss von den neuen Fördernehmern genutzt werden. Es darf keine Konkurrenz zu laufenden Projekten über Fördermittel aufgebaut werden, sondern die Vorgangsweise muss gemeinsam abgestimmt werden. Erhalt der schlanken, selbstbestimmten, durch das Ehrenamt gestützten Struktur zur Erfüllung der Kernaufgaben. Weiterführung der GRM Genuss Regionen Marketing GmbH als bewährte Servicestelle mit stark reduzierten Fixkosten und mit der Unterstützung der bundesweiten Experten der letzten Jahre. Angestrebt wird, dass mit den in den Clustern und im Netzwerk Kulinarik für die Genuss-Region budgetierten Geldern die bisherigen Verantwortlichen beauftragt werden.

PETITION: Die Genuss Regionen Österreich haben eine Petition ins Leben gerufen, durch welche die Bevölkerung ihnen den Rücken stärken kann. Weitere Informationen zur Petition sowie die Möglichkeit zur Unterstützung findet man unter openpetition.eu/!pblpp.

