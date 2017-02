Junge Kicker rittern in Schärding um den Turniersieg

SCHÄRDING. Fußball: ATSV und SK richten gemeinsam Nachwuchs-Cup der Stadt Schärding (4. und 5. Februar) aus.

Am Wochenende richten sich alle Blicke auf den Nachwuchs. Bild: Furtner

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben sich ATSV und SK Schärding gleichermaßen auf die Fahne geheftet. Aus diesem Grund richten die beiden Vereine am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Februar, gemeinsam den traditionellen Nachwuchs-Cup der Stadt Schärding in der Bezirkssporthalle aus. An den beiden Turniertagen werden jeweils drei Bewerbe ausgetragen, bei denen in Summe 54 Mannschaften an den Start gehen werden. Sie alle treten zum sportlichen Kräftemessen an und kämpfen dabei um die begehrten Titel.

Begrüßen dürfen die Veranstalter – neben Vereinen aus dem Bezirk – Teilnehmer aus dem benachbarten Bayern sowie namhafte Klubs aus ganz Oberösterreich wie LASK Linz, SV Ried, Union Gurten und FC Wels. Veranstalter am ersten Turniertag (Samstag, 4. Februar) ist der ATSV Schärding. Gestartet wird um 8.30 Uhr mit dem Turnier der U8-Mannschaften. Ab 11.15 Uhr werden dann die U12-Kicker im Einsatz sein. Beendet wird der erste Wettkampftag mit dem Turnier der U14-Teams.

So geht es weiter

Tags darauf, am Sonntag, 5. Februar, ist der SK Schärding für die Turnierleitung verantwortlich. Los geht es bereits um 8 Uhr mit dem Bewerb der U9-Mannschaften. Es folgen ab 11.15 Uhr die Fußballer der Altersklasse U11. Abgeschlossen wird der Nachwuchs-Cup der Stadt Schärding mit dem Turnier der U15-Mannschaften (ab 15.45 Uhr).

Die Veranstalter freuen sich auf spannende und faire Spiele sowie auf zahlreiche Zuschauer, die ihre Mannschaften lautstark unterstützen. Für das leibliche Wohl wird in der Ausschank der Bezirkssporthalle gesorgt. Die detaillierten Spielpläne sind auf den Homepages der Vereine sowie auf deren Facebook-Seiten einzusehen.

Mehr zum Thema