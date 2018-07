Jonas holte zwei Mal Silber und war trotzdem der "Sieger der Herzen"

WALDZELL / HOHENZELL. Jonas (13) und Anna (27) gingen mit ihrer Betreuerin Maria Knauseder bei den Special Olympics an den Start – Und machten dort auf ganzer Linie eine gute Figur.

Mit Maria Knauseder an der Longe meisterte Jonas alle Herausforderungen. Er holte im Einzelvoltigieren (Schritt) und im Zwei-Phasen-Bewerb jeweils die Silbermedaille. Bild: privat

"Die Begeisterung in den Gesichtern von Jonas und Anna war überwältigend. Da habe ich schon das ein oder andere Freuden-Tränchen verdrückt", sagt Maria Knauseder. Monatelang hat die Sonderpädagogin, die vor einigen Jahren den Voltigier- und Reitclub Region Ried gegründet hat, ihre beiden Schützlinge auf die Special Olympics in Vöcklabruck vorbereitet. Mit Erfolg. Während sich der 13-jährige Waldzeller Jonas über gleich zwei Silbermedaillen freuen durfte, schrammte die 27-jährige Anna aus Hohenzell mit Platz vier nur knapp an einer Medaille vorbei. Geärgert hat sich darüber aber niemand. "Sie war nervös und hat deshalb ein Element vergessen. Für mich war es das Schönste, dass sie überhaupt mitgemacht hat", sagt Knauseder,

Schon vor vier Jahren haben sie selbst, Jonas und seine Mama Petra von der Teilnahme an den Special Olympics geträumt. Um dort eine möglichst gute Figur zu machen, haben sich alle drei akribisch auf die Wettkämpfe vorbereitet. Jonas hat für diesen speziellen Anlass sogar einen neuen Anzug bekommen.

Perfekt abgestimmte Kür

Trainiert hat der 13-Jährige zwei Mal pro Woche mit Maria Knauseder – und zusätzlich daheim auf dem Tonnenpferd. "Er war so fleißig und hat sich richtig viel Mühe gegeben", sagt die 34-jährige Lohnsburgerin, die sich für die Wettkämpfe eine perfekt auf Jonas und Anna abgestimmte Kür überlegt hat. Bei Jonas bestand diese unter anderem aus einer Rolle rückwärts – auf einem Pferd. "Wenn ich ihm sage, dass er das kann, dann klappt es in den meisten Fällen auch. Er vertraut voll und ganz auf mein Urteil und strahlt über das ganze Gesicht, wenn ich ihm auch schwierige Sachen zutraue", sagt Maria Knauseder, die Jonas auch in die Wettkampftruppe des VRC Region Ried aufgenommen hat.

Im Einzel-Voltigierbewerb im Schritt zeigte Jonas bei den Special Olympics eine ganz starke Leistung, die am Ende mit der Silbermedaille belohnt wurde. "Er hat dort so sauber und mit einer Körperspannung wie noch nie zuvor geturnt", beschreibt die stolze Betreuerin den ersten Wettkampf ihres Schützlings. "Er ist alleine eingelaufen, hat die Jury begrüßt und im Gegensatz zu vielen anderen Teilnehmern bei keiner einzigen Übung Hilfe gebraucht. Dafür hätte er sich eigentlich die Goldmedaille verdient gehabt", ist Knauseder überzeugt. "Auch wenn es diesmal für die Goldmedaille noch nicht gereicht hat: Jonas war in Vöcklabruck mit seiner fröhlichen Art der Sieger der Herzen."

Auch im Zwei-Phasen-Bewerb (Pflicht auf dem Pferd, Kür auf dem Tonnenpferd) war Jonas der Einzige, der alles selbstständig erledigt hat. "Ich habe ihm Mut gemacht und ihm gesagt, dass er das hinbekommt. Ich hatte recht und war so stolz auf ihn. Erst als er mit seiner Vorstellung fertig war, bin ich zu ihm hingelaufen und habe ihn umarmt", denkt die Lohnsburgerin an den emotionalen Moment zurück. Laut Knauseder hat noch jemand großen Anteil am Erfolg ihrer Voltigierer: "Mein Pferd Ricardo. Er ist die Ruhe selbst, geht mit Herbst aber in den Turnier-Ruhestand. Schließlich ist er mit über 20 Jahren schon ein älterer Herr."

Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der Innviertler haben auch die Serviceclubs Kiwanis, Round Table und Ladies Circle geleistet. "Sie haben uns finanziell unterstützt. Sonst hätten wir uns die Teilnahme gar nicht leisten können", sagt Knauseder, die schon wieder nach vorne blickt. "Hoffentlich sind sie in vier Jahren wieder an Bord. Dann werden wir auf die Jagd nach Gold gehen."

