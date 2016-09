Jetzt heißt es schnell sein: Für Konzerte in Passau gibts Karten zu gewinnen

Vereint auf stimmige Weise Konzert und Kabarett: Jo Strauss. (privat) Bild:

PASSAU. Mit Schnelligkeit und ein bisschen Glück haben Leser der OÖN die Chance, Karten für zwei gänzlich unterschiedliche Konzerte zu gewinnen, die beide ihren besonderen Reiz haben.

20 Jahre und kein bisschen leise: Die Seer sind auf großer Jubiläumstour und machen am Dienstag, 11. Oktober, um 20 Uhr auch in der Dreiländerhalle in Passau Station. Ein Konzert der Seer ist wie ein großes Treffen von Freunden: Freude am musikalischen Handwerk trifft dabei auf echte Live-Musik. Besonders die Veranstaltungen ihrer Jubiläumstour sind ganz besondere Erlebnisse: Neben ihren ganz großen Hits wie "Junischnee", "Sche wars wennst do warst", "Oma" oder der Hymne der Band, "Wilds Wossa", warten die acht Vollblutmusiker auch mit zahlreichen Überraschungen auf und erzählen so ganz nebenbei ihre musikalische Geschichte.

Tickets sind in Schärding in der Tabak Trafikplus Hager, online unter www.oeticket.com und unter der Nummer 01-96 0 96 erhältlich.

Wittgenstein und Grammeln

Liedermacher Jo Strauss hat sich als fixe Größe auf den Theaterbühnen im deutschen Raum etabliert. Mit neuem Album und Programm im Gepäck machen er und seine hochkarätig besetzte Band auch in Passau Station. Jo Strauss vereint dabei Elemente aus Jazz, Folk und Rock, und auch das Wiener Lied kommt nicht zu kurz. Unterm Strich entsteht dabei eine stimmige Mischung, die kongenial die lyrische Wucht seiner Texte unterstützt. Der studierte Philosoph punktet dabei mit scharfsinnigem Humor, wobei er problemlos den Spagat zwischen Wittgenstein und Omas Grammelknödeln schafft. Konzert und Kabarett werden so auf stimmige Art und Weise miteinander vereint.

Tickets gewinnen: Am Freitag, 30. September, sind ab 20 Uhr "Jo Strauss & Band" im Scharfrichterhaus in Passau zu erleben. Dafür werden 2x2 Karten verlost. Am Dienstag, 11. Oktober, kommt die Band Die Seer in die Dreiländerhalle nach Passau. Hierfür gibt es als Hauptpreis zwei Tickets und die limitierte Deluxe Edition (drei CDs, DVD, Pin, Autogrammbuch und Kugelschreiber in einer Holzbox) und zwei Mal je zwei Tickets inklusive aktueller Seer-CD zu gewinnen. Bei Interesse eine E-Mail mit dem jeweiligen Künstler an b.eichinger @nachrichten.at schreiben.

