Jeder Innviertler hatte 2015 durchschnittlich 68.522,33 Euro Schulden

RIED. 300 Erstkontakte hat die Regionalstelle Ried der Schuldnerberatung Oberösterreich durchschnittlich pro Jahr. Einen ständig größer werdenden Anteil nehmen laut Karl-Heinz Vogelsberger, dem Leiter der Regionalstelle Ried, die Wiederaufnahmeberatungen ein. "Das sind solche, die schon abgeschlossen waren und wegen neuer Probleme, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Trennung, neuerlich unserer Hilfe bedürfen. Rund 80 solcher Fälle hatten wir im Innviertel seit Anfang diesen Jahres."

500 Beratungsgespräche haben die Mitarbeiter der Regionalstelle Ried heuer bereits durchgeführt. "Bis Ende des Jahres werden es bei gleichbleibender Tendenz wohl 700, inklusive der Sprechtage in Schärding und Braunau", so Vogelsberger. Die Durchschnittsverschuldung der Innviertler betrug 2015 68.522,33 Euro.

"An erster Stelle führen Arbeitslosigkeit gefolgt von Scheidung beziehungsweise Trennung, gesundheitliche Probleme sowie gescheiterte Selbstständigkeit zur Zahlungsunfähigkeit", so der Schuldnerberater. Mehr Männer als Frauen und vor allem die 30- bis 50-Jährigen seien von Schuldenproblemen und Zahlungsunfähigkeit betroffen. "Die häufigsten und zugleich gefährlichsten Eintrittskarten in die Schuldenfalle sind Kontoüberziehungen und die Verwendung virtuellen Geldes, Stichwort Bankomat- und Kreditkarten, gepaart mit mangelndem Überblick. Dann kommt vielleicht noch ein kreditfinanziertes Auto oder ein Leasing-Pkw hinzu und schon können einem die vielen monatlichen Zahlungsverpflichtungen über den Kopf wachsen und eine Insolvenz droht. Es wäre gut, wenn Menschen gewünschte Dinge wieder erwarten könnten, Stichwort sparen, und nicht über Kreditgeschäfte jeglicher Art sofort erfüllen wollen", so der Experte.

"Innviertler Spezifika sind einerseits die Nähe zu Deutschland, die uns immer wieder mit grenzüberschreitenden Problemen konfrontiert, andererseits relativ viele Eigenheimbesitzer und ‘Häuslbauer’, von denen mit großer Wahrscheinlichkeit ein nicht zu geringer Anteil hauptsächlich langfristig kreditfinanziert gebaut bzw. erworben hat. Bei langen Laufzeiten darf damit gerechnet werden, dass sich die Zinsenlandschaft wieder ändert. Die Zinsen können nur mehr steigen, die Realeinkommen jedoch stagnieren oder sinken. Arbeitslosigkeit betrifft immer mehr Menschen, sodass mittelfristig auch in diesem Bereich mit vermehrten Problemen und Zahlungsunfähigkeiten gerechnet werden muss", erklärt Vogelsberger.

Kontakt Regionalstelle Ried, Bahnhofstraße 38, 4910 Ried. Terminvereinbarung nötig! Tel.: 07752 / 88 55 2. Sprechtag in Braunau: In der Arbeiterkammer, Salzburger Straße 29, jeden Donnerstag von 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr. Sprechtag in Schärding: Im Familienzentrum Tummelplatzstraße 9 jeden dritten Mittwoch im Monat von 8 bis 12 Uhr.

