Internationale Pferdesportwochen sind mit nahezu 150.000 Euro dotiert

BRAUNAU. 46 Dressur- und Springprüfungen bei den internationalen Turniertagen.

Die internationalen Pferdesportwochen, die von 18. bis 27. Mai im Braunauer Stadtteil Ranshofen ablaufen, werden für die Teilnehmer immer lukrativer. Heuer gibt es eine Gesamtdotation von beachtlichen 143.000 Euro. An den sieben Turniertagen sind insgesamt 46 Dressur- und Springprüfungen vorgesehen.

Das erste mit rund 60.000 Euro dotierte Wochenende steht von 18. bis 20. Mai ganz im Zeichen des edlen Dressursports. In Kooperation mit den RC Hofinger organisiert das Bartlgut einen Event, in dessen Rahmen auch internationale Jungpferdeprüfungen und das CDN-A* mit den Bartlgut-Touren in den Klassen M und S sowie die Bartlgut-Kostümkür über die Bühne gehen werden.

Dank der perfekten Infrastruktur und dem reichlichen Platzangebot werden mehrere Abreiteplätze und Reithallen zum Warmreiten zur Verfügung stehen. Laut Veranstalter lasse die Anlage in Ranshofen keine Wünsche mehr offen.

Neben dem sportlichen Programm dürfen sich die Turniergäste auf Side-Events freuen. Am Freitag wird zum Innviertel-Abend geladen mit der kostümierten Musikkür in der Klasse S, einer Zucht- und Fohlenschau sowie der Präsentation des Integrativen Reitzentrums St. Isidor.

Am Samstag findet der noble Gala-Abend in Tracht statt. Für das Catering konnte Hermann Wurzenberger vom Ramsauhof gewonnen werden, der an beiden internationalen Pferdesportwochen auftischen wird.

Nur wenige Tage später werden Viereck, Zylinder und Frack gegen Stangen, Sprünge und Fänge getauscht, wenn Ranshofen von 24. bis 27. Mai zum CSI2*, CSIYH1* und CSIJ-A lädt. Insgesamt werden im Zuge des viertägigen Turniers 28 internationale Bewerbe geritten mit zwei Weltranglistenspringen und etlichen Touren für junge Pferde, Junioren und Amateurreiter. Die Dotation von knapp 90.000 Euro verspricht spannende Rennen und heiße Duelle im Parcours. (ho)

