Integrationskreis Obernberg leistete in den vergangenen Jahren Großes

OBERNBERG. Das ehrenamtliche Engagement war eine große Hilfe für die Flüchtlinge in der Gemeinde.

Das Begegnungscafe in Obernberg war immer ein multi-kultureller Treffpunkt. Bild: privat

Rund 50 Bewohner sind am 8. Jänner 2015 in das leerstehende Gasthaus "Goldenes Kreuz" in Obernberg eingezogen. Von Beginn an wurden die Flüchtlinge, die hauptsächlich aus Syrien, dem Irak, Iran und Afghanistan kamen, von einem sehr aktiven Integrationskreis betreut. Das Flüchtlingshaus wurde mittlerweile aufgelöst, viele Kontakte und Freundschaften zu den ehemaligen Bewohnern bestehen aber nach wie vor.

Hermine Billinger. Helga Denkmayr und Margit Hohla waren die treibenden Kräfte, die sich im Integrationskreis stark engagiert haben. "Wir wurden aber großartig unterstützt, viele Menschen aus allen sozialen Schichten haben jahrelang mitgeholfen und sich mit uns um die Anliegen der Flüchtlinge gekümmert und sie vor Ort betreut", wollen die drei Pädagoginnen eigentlich gar nicht im Rampenlicht stehen.

"Als die ersten Flüchtlinge eingezogen sind, haben wir sofort mit den Deutschkursen begonnen, Kleider und Fahrräder gesammelt und geschaut, was es für spezielle Bedürfnisse gibt. Bereits im Jänner 2015 gab es einen Tag der offenen Tür, der von der Obernberger Bevölkerung regelrecht gestürmt wurde", erinnert sich Helga Denkmayr an die erste Veranstaltung.

Bereits nach einigen Wochen wurde Kontakt zu den örtlichen Vereinen aufgenommen. "Das Echo war äußerst positiv, auch die Gemeinde war sehr engagiert und hat immer wieder geschaut, dass sie die sogenannten Fünf-Euro-Jobs anbieten konnte", schildert Hermine Billinger den positiven Kontakt in den ersten Wochen und Monaten.

"Eine wichtige Anlaufstelle war auch unser Gemeindearzt Thomas Plunger. Er hat die Flüchtlinge nicht nur medizinisch versorgt, sondern auch viele persönliche Kontakte geknüpft und sogar syrische Kochbücher studiert. Eine große Hilfe war auch die Pfarre, die uns für alle Veranstaltungen ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat", sagt Margit Hohla.

Artikel in "Washington Post"

Die vielen Aktionen und Projekte des Integrationskreises waren sogar der "Washington Post" einen große Artikel wert. Und auch Barbara Karlich lud die Obernberger zu ihrer Show ein.

Stets ein Renner waren die vielen "Begegnungscafes". Bei Kaffee und Kuchen konnte sich die Bevölkerung mit den Flüchtlingen unterhalten, voneinander lernen und im Laufe der Zeit auch Freundschaften aufbauen. Die Liste an Aktivitäten in Obernberg ist riesig. Deutschkurse, Sommerfeste, ein Workshop für Fahrradreparatur, Erste Hilfe-Kurse, Lehrstellen- und Arbeitsvermittlung, Wohnungssuche, Hilfe bei Übersiedlungen, Behördengänge, Schwimmkurse, gemeinsames Kochen, Unterstützung von Frauen in der Schwangerschaft und noch vieles mehr wurde vom Integrationskreis angeboten und von den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer auch tatkräftig unterstützt.

"Nicht jede Hilfe wurde angenommen, manche Dinge waren von den Flüchtlingen nur schwer zu akzeptieren. So zum Beispiel, dass die Schule immer pünktlich beginnt", erinnert sich Hermine Billinger an manche kleine Verspätung im Unterricht.

Auch andere Gemeinden haben sich vom Engagement in Obernberg etwas "abgeschaut" und gewisse Sachen übernommen. "Es war eine sehr intensive, aber auch sehr wertvolle Zeit für uns. Wir haben zwar sehr viel gegeben, wurden aber von den Menschen, die oft nur mit der Kleidung auf der Haut zu uns gekommen sind, reichlich beschenkt", freuen sich die drei Pädagoginnen jetzt auf eine etwas ruhigere Zeit und etwas mehr Privatleben.

