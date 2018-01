Innviertlerin fuhr mit Auto in Rennradgruppe: Drei Verletzte

ANDORF. Drei Rennradfahrer sind am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Andorf (Bezirk Schärding) zum Teil erheblich verletzt worden.

Rettungshubschrauber Europa 3 (Archivbild) Bild: (www.laumat.at)

Eine 69-jährige Autofahrerin, die gegen 15:20 Uhr in ihrer Heimatgemeinde auf dem Güterweg Schulleredt unterwegs war, dürfte die sechsköpfige Gruppe übersehen haben. Als sie ohne anzuhalten nach links in die Brünninger Landesstraße einbog, touchierte ihr Wagen die in Richtung Raab fahrenden Rennradfahrer. Drei Sportler konnten nicht mehr rechtzeitig anhalten oder ausweichen: Sie kollidierten mit dem Auto und kamen zu Sturz.

Am schwersten erwischte es dabei einen 59-Jährigen aus Grieskirchen: Er musste mit dem Rettungshubschrauber Europa 3 ins Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht werden. Ebenfalls verletzt wurde ein 55-Jähriger aus Rosenau und ein 46-Jähriger aus Thalheim bei Wels. Die beiden konnten nach ambulanter Behandlung den Heimweg antreten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema