Innviertler waren schon beim Auftakt in Form

INNVIERTEL/BAD FÜSSING. Laufsport: Heimische Sportler belegten beim Thermen-Marathon zahlreiche Spitzenplätze.

Josef Bichler wurde Siebter. Bild: lola

Die Hobby-Laufsportler lassen sich auch von niederen Temperaturen nicht abschrecken. So schnürten mehr 2000 Aktive ihre Laufschuhe beim Johannesbad Thermen-Marathon in Bad Füssing. Bei den Distanzen über zehn Kilometer, dem Halbmarathon und beim klassischen Marathon kamen alle ins Schwitzen. Während an die 300 Starter die 42 Kilometer lange Marathonstrecke in Angriff nahmen, bevorzugten 800 Teilnehmer die Halbmarathondistanz.

Besonders erfreulich war, dass die heimischen Dauerausdauersportler durchwegs mit guten Resultate aufwarten konnten. Auf der 21,1 Kilometer langen Halbmarathonstrecke gewann Christine Oberndorfer (LG Innviertel) ihre Altersklasse, der TSV Mattighofen "Haudegen" Ernst Kerschdorfer wurde Zweiter. Der Wernsteiner Josef Breit kämpfte sich im Marathon in seiner Altersklasse auf Platz drei. Der Braunauer Triathlet Josef Bichler wurde Siebenter. Auf der Zehn-Kilometer-Distanz gewann Christian Summerder (LC MKW Hausruck) seine Altersklasse, Manfred Ortner (Höhnhart) konnte mit einem dritten Platz aufwarten.Sieger der Nachwuchsklassen: Tofiq Mohamed, Farzad Rahimir (beide RS Neuhaus/Inn), Pauline Lorenz (TSV Simbach), Rebecca Freund, Melanie Böhm (beide RS Neuhaus/Inn). Der Startschuss in die neue Laufsaison fiel also sehr vielversprechend aus.

Weitere Ergebnisse

10 km, Herren, U18: 2. Paul Pucher (CLR Sauwald Cofain 699), 4. Martin Hallmann, 5. Niklas Seitz (beide RS Neuhaus/Inn); U20: 2. Lukas Wagner (Lauftreff Nussdorf), 5. Rahimi Fazluddin (RS Neuhaus/Inn); MHK: 8. Andreas Silberbauer (RC Grieskirchen/ASICS), 14. Manuel Hötzeneder (CLR Sauwald Cofain 699); M30: 13. Franz Maier (Lauffreunde Maier Papier Höhnhart), 14. Adolf Stöger (LC MKW Hausruck); M35: 3. Manfred Ortner (Lauffreunde Maier Papier Höhnhart), 6. Florian Kickinger (LC MKW Hausruck); M40: 3. Jürgen Ranetbauer (Lauftreff Nussdorf); M45: 3. Franz Schleindl (Lauftreff Nussdorf), 7. Walter Wakonig (LC MKW Hausruck); M50: 1. Christian Summereder (LC MKW Hausruck), 2. Hubert Standl (Lauftreff Nussdorf); M65: 2. Herbert Katzlberger (LG Innviertel); Damen, U18: 3. Hannah Graml, 4. Milena Puchinger (beide RS Neuhaus/Inn), 5. Sarah Birneder (SC VB Braunau); U20: 1. Monika Kubai (Union Wernstein); W40: 5. Sandra Huber (LG Innviertel), 7. Simone Stieber (Union Wernstein); W45: 10. Erika Birn (LG Innviertel); W50: 6. Birgit Eysn (RS Neuhaus/Inn); W60: 4. Elisabeth Gabler (LG Innviertel), 6. Maria Burgstaller (LC Geinberg). Halbmarathon, Herren, M30: 2. Sudhir Batra (Lauftreff Nussdorf 4. Raimund Reindl, Lauftreff Nussdorf); M35: 4. Tobi Irlacher (TG Salzachtal); M40: 3. Robert Weidinger (CLR Sauwald Cofain 699), 6. Christian Rausch (Lauftreff Nussdorf); M45: 3. Herbert Strasser (Lauftreff Nussdorf); M50: 4. Franz Gradinger (LC Geinberg); M55: 2. Ernst Kerschdorfer (TSV Mattighofen); Damen, W35: 1. Christina Oberndorfer (LG Innviertel); W45: 8. Andrea Schmitzberger (LG Innviertel); W55: 4. Marianne Pichler (Union Goldwörth), 7. Heidi Vormaier (LC MKW Hausruck); Mannschaftswertung: 2. Lauftreff Nussdorf, 3. TG Salzachtal, 6. LG Innviertel, 10. LC Geinberg. Marathon, Herren, M30: 1. Alexander Knoblechner (Lauftreff Nussdorf); M55: 3. Wolfgang Breit (Union Wernstein), 6. Josef Brandstetter (Union Feldkirchen/M.); M65: 7. Josef Bichler (ATSV Braunau Triathlon).

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema