Innviertler stellten sich bei weltgrößter Forschermesse in den USA der Jury

BRAUNAU/HOUSTON. Severin Bogenhuber und Julian Galluseder brachten Urkunde mit nach Hause.

Severin Bogenhuber und Julian Galluseder beim weltweit größten Nachwuchsforscher-Wettbewerb Bild: HTL Braunau

Ganz nach Wunsch ist es nicht gelaufen, enttäuscht waren die beiden Braunauer HTL-Absolventen Severin Bogenhuber und Julian Galluseder von ihrem Auftritt bei der International Sustainable World Energy Engineering Environment Project Olympiad (ISWEEEP 2017) – dem weltweit größten Nachwuchsforscher-Wettbewerb – in Houston in Texas aber auch nicht. Die Vorjahressieger des österreichischen Wettbewerbs "Jugend Innovativ" in der Kategorie Engineering brachten immerhin eine Urkunde mit nach Hause.

Dieser Heimsieg war zugleich das Ticket für die Teilnahme als Österreichs Vertreter bei der Forschermesse in den USA. Nicht mitgereist war der Dritte im Bunde, Manuel Altenbuchner.

Beim Projekt des Trios geht es, wie berichtet, darum, dass durch eine spezielle Vorrichtung am Traktor der Spritzmittelverbrauch in Obstgärten deutlich verringert und somit die Unkrautbekämpfung optimiert wird. Durch die Vorrichtung der drei Mechatroniker werden die Bäume mittels Reflexlichttaster erkannt, und diese Information wird dann so verarbeitet, dass der Spritzmittelfluss durch Magnetventile entlang des Baumes kurz unterbrochen wird.

Zusätzlich trägt eine spezielle mechanische Vorrichtung mit Tasträdern dazu bei, dass die Spritzmitteldüsen immer in optimaler Höhe gehalten werden. "In Summe wird dadurch der Spritzmittelverbrauch halbiert und somit die Umwelt geschont", so die Schöpfer des Projekts. Insgesamt wurden bei der ISWEEEP mehr als 650 Projekte aus aller Welt vorgestellt.

Der Ablauf war sehr amerikanisch organisiert. Zur Eröffnungsfeier sollten alle Teilnehmer in ihren traditionellen Trachten erscheinen, und daran haben sich laut dem Mauerkirchner Severin Bogenhuber und dem Tarsdorfer Julian Galluseder auch sehr viele gehalten.

Showcharakter hatte wenig verwunderlich auch die Abschlussveranstaltung. "Für mich war die Reise in die USA interessant und bereichernd. Auch wenn es ,nur‘ für eine Urkunde gereicht hat, war der Wettbewerb so erlebnisreich, dass ich ganz sicher auch noch meinen Enkelkindern davon erzählen werde", sagte Julian Galluseder nach seiner Rückkehr ins Innviertel. (ho)

