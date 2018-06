Innviertler eröffnet am Rathmacher Hof ein Landkaffee

LOCHEN. Hans Klinger wagt sich in Lochen in gastronomische Gefilde vor und eröffnet am 29. Juni.

Hans Klinger eröffnet auf dem Gelände der solidarischen Landwirtschaft in Lochen ein Landkaffee. Bild:

Noch ist der "Rathmacher Hof" in der Ortschaft Tannberg eine Baustelle. Bis Ende Juni wird die Lochener Gastronomie-Landschaft jedoch um ein "Landkaffee" reicher sein. Auf dem Gelände der solidarischen Landwirtschaft am Fuße des Tannbergs bietet Hans Klinger demnächst kulinarische Schmankerl an. Seit 2015 gibt es nun schon die solidarische Landwirtschaft in der Gemeinde Lochen. Was als hoffnungsvolles Experiment begann, hat sich mittlerweile gut etabliert. "Derzeit haben wir 26 Mitglieder und 25 Personen sind in der Warteschleife", freut sich der Landwirt und ist mit der Entwicklung sehr zufrieden. Weil immer wieder Anfragen kamen, ob es nicht möglich wäre, auch Essen und Trinken anzubieten, entschloss sich Hans Klinger ein Hofwirtshaus zu bauen.

Als erste Hürde galt es, die Konzessionsprüfung abzulegen. Während die Hälfte der Prüflinge durchfiel, schaffte es der motivierte Landwirt auf Anhieb. Bester Kaffee von einer kleinen Kaffeerösterei, süffiges Hausbier vom Hofbräuhaus Traunstein, ofenfrisches Hausbrot und Heidelbeeren vom nebenan gelegenen Heidelbeerfeld sollen am Rathmacher-Hof den Gaumen verwöhnen. Auch ein Hof-Frühstück oder ein Picknick im Obstgarten werden angeboten. 55 Personen finden in der Gaststube und im Wintergarten des neuen Lokals Platz. Ein großer westseitig gelegener Gastgarten gewährt schöne Ausblicke in die Natur und ins Tal.

Freitag, Samstag und Sonntag, von 9 bis 23 Uhr, wird das Lokal geöffnet sein. Das große Eröffnungswochenende findet von Freitag, 29. Juni bis Sonntag, 1. Juli in Tannberg 9 statt. Das Logo des "Landkaffees" stammt von einem Mehlsack aus dem Jahr 1858. "Dieser gehörte meinem Ur-Ur-Urgroßvater, dem Rathmacher von Tannberg", erzählt Klinger. Auch die Einrichtung wird rustikal und urig ausfallen.

Brotback-Seminare werden auch jetzt schon regelmäßig abgehalten. Künftig können die Räumlichkeiten auch für private Feiern gemietet werden. Mittlerweile sind schon einige Leute bei SOLAWI beschäftigt. "Organisatorisch habe ich derzeit ziemlich viel um die Ohren, daher bin ich froh, einiges abgeben zu können. Ursula und Josef Winkler kümmern sich um den Gemüseanbau. Im Rathmacher-Hof möchte ich aber schon auch präsent sein", nimmt sich der Neo-Wirt vor. Besonders stolz ist Hans Klinger auf seine Heidelbeeren, die heuer besonders schön sind. Insgesamt 6000 Sträucher werden demnächst mit unzähligen blauschwarzen Beeren geschmückt sein. Für Pflegearbeiten im Gemüse- und Obstgarten sucht Hans Klinger noch Pensionisten für geringfügige Beschäftigung.

