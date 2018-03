Innviertler Supermoto-Pilot in USA erfolgreich

PETERSKIRCHEN/FLORIDA. Pascal Rauchenecker rangiert in der Grand National Cross Country Championship auf Platz zwei.

P. Rauchenecker Bild: Future7Media

Supermoto-Geländemotorradpilot Pascal Rauchenecker aus Peterskirchen hat in Florida und in Georgia (USA) im Rahmen der Serie "Grand National Cross Country Championship" einen dritten und einen zweiten Platz errungen. Der Innviertler rangiert in der laufenden 250-ccm-Pro-Meisterschaft auf Platz zwei. Das erste Rennen wurde auf dem Gelände der 2400 Hektar großen Rodman Farm nordwestlich von Daytona Beach ausgetragen. "Für mehr als einen dritten Platz hat es aber leider nicht gereicht, da ich einen schlechten Start erwischte und das Feld von hinten aufrollen musste. Der sandige Untergrund und die stark ausgefahrene Strecke machten dieses Rennen zu einem der härtesten Rennen, das ich je gefahren bin. Ein Durchschnittspuls von über 175 bei drei Stunden Renndauer bewies das", so Rauchenecker.

In Georgia ging es an den nächsten Start. "In der ersten Runde übernahm ich gleich die Führung. Diese konnte ich auch zwei Stunden lang halten, musste sie aber nach einem Fahrfehler abgeben. Unter dem Strich war der zweite Platz ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung."

Am 2. April ist Rauchenecker im Rahmen der österreichischen Motocrossmeisterschaft in Paldau am Start.

