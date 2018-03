Innviertler Städte mit Schatzkarte neu entdecken

BRAUNAU / SCHÄRDING. Mit Hilfe einer Schatzkarte, die in enger Zusammenarbeit mit dem Verlag Schubert & Franzke entstand, kann man in Braunau auf Entdeckungsreise in längst vergangene Tage gehen und im Zuge eines Spaziergangs die historische Altstadt neu entdecken.

Barockstadt Schärding Bild: TV Schärding

Braunau ist Mitglied im Verbund der Kleinen Historischen Städte.

Imaginärer Reisebegleiter in Braunau ist Hans Steininger, der ehemalige Stadthauptmann. Er erzählt über die Sehenswürdigkeiten, denen es Rätsel zu entlocken gilt. Insgesamt sind sieben Fragen zu beantworten, die dann das Lösungswort ergeben.

Sobald das Rätsel der Stadt gelöst wird, nimmt man am Gewinnspiel teil. Die Teilnahmekarte ist im Tourismusbüro im Rathaus abzugeben oder das Losungswort auf der Homepage khs.info einzutragen. In je mehr Städten die Rätsel-Rallye absolviert wurde, desto höher ist die Gewinnchance. Insgesamt winken fünfzehn Aufenthalte für drei Tage in den Mitgliedsstädten.

Schärding gehört ebenfalls dem Verbund der Kleinen Historischen Städte an. In der Barockstadt kann man sich somit auch mit der Schatzkarte auf Entdeckungsreise begeben.

Weitere Rätsel-Rallyes gibt es in Baden, Bad Radkersburg, Bad Ischl, Bludenz, Steyr, Bruck an der Mur, Freitstadt, Gmunden, Hallein, Judenburg, Kufstein, Lienz und Radstadt.

