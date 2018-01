Innviertler Spezialcontainer bringt Olympia-Ausrüstung nach Südkorea

RIED. Aufleger verfügt über eigene Werkbänke, Hunderte Skihalterungen und Schleifmaschine.

Dieses tonnenschwere Gefährt der Spedition Schenker transportiert Equipment und ist für den Österreichischen Skiverband unverzichtbar. Bild: DB Schenker

Der Logistikdienstleister DB Schenker mit Sitz in Wien und Standort in Ried hat gemeinsam mit dem Österreichischen Skiverband (ÖSV) ein einzigartiges Projekt auf die Beine gestellt. Ein Spezialcontainer begleitet das ÖSV-Biathlonteam weltweit zu allen Rennen und natürlich auch zum Höhepunkt der Saison – den Olympischen Spielen in Pyeongchang in Südkorea.

Um den hohen Anforderungen der Top-Sportler und der Experten des ÖSV-Serviceteams gerecht zu werden und das tonnenschwere Equipment zu allen Austragungsorten transportieren zu können, wurde der Container mit eigenen Werkbänken, Hunderten Skihalterungen und einer Ski-Schleifmaschine ausgestattet.

Zusätzlich sind eine arbeitsgerechte Beleuchtung, ein Heizregister sowie eine topmoderne Lüftungsanlage zur Absaugung der Wachsdämpfe im Biathlon-Container installiert. Die Arbeitsbedingungen der Servicetechniker sind damit bestens, die Athleten können sich auf Top-Material verlassen.

Der Container wurde von Experten von DB Schenker und dem ÖSV im ÖSV-Kompetenzzentrum in Hall in Tirol beladen und ist bereits zu den Winterspielen in Südkorea unterwegs.

Dank präziser Planung und exakter Abstimmung durch den ÖSV und DB Schenker in Ried im Innkreis und Kufstein können der Biathlon-Container und der Truck zeitgerecht an jedem Ort der Welt zu jedem Training und Rennen eintreffen.

Lob vom ÖSV-Präsidenten

"Wir sind auf die Partnerschaft mit dem ÖSV sehr stolz, weil sie belegt, dass wir auch für die besonderen Anforderungen eines Hochleistungsteams schnelle, innovative und zuverlässige Lösungen bieten können", so Helmut Schweighofer, CEO von DB Schenker Österreich und Südost-Europa.

Dem kann ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel nur zustimmen: "Wir haben im Verband das Glück, mit sehr vielen verlässlichen Partnern zusammenzuarbeiten. Umso mehr freut es mich, dass wir rund um unsere langjährige, erfolgreiche Kooperation mit DB Schenker neben dem Truck auch dieses tolle Projekt für unser Biathlonteam gemeinsam umsetzen konnten."

Schenker ist ein international tätiger Logistikdienstleister mit 65.000 Mitarbeitern an insgesamt 2000 Standorten.

