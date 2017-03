Innviertler Fußballcup feiert Jubiläum

INNVIERTEL. Im heurigen Sommer wird der Traditionsbewerb bereits zum 30. Mal gespielt – Bei der Auslosung am Freitag, 9. Juni, gibt es Preise im Wert von rund 2700 Euro

Der Sieger 2015: Ranshofens Kapitän Patrick Hubner bei der Pokalübergabe mit Cup-Präsident Reinhold Klika Bild: Furtner

Einen runden Geburtstag feiert heuer der Innviertler Fußballcup. Seit 30 Jahren liefert der Cup packende Duelle und sorgt für Emotionen am grünen Rasen. "Zurück zu den Wurzeln" war die Devise beim Bewerb vor zwei Jahren. Das Cup-Komitee hat dem Wunsch vieler Vereine entsprochen und einige Änderungen im Reglement vorgenommen. Die neuen Regeln gelten auch im heurigen Bewerb. In dieser Woche werden rund 120 Vereine von der zweiten Klasse bis zur Oberösterreich-Liga per E-Mail eine Einladung für den 30. Innviertler Fußballcup erhalten.

Trotz langer Meisterschaft, Relegation, Meistercup und anderen Bewerben haben sich 2015 fast 40 Vereine für dieses Großereignis angemeldet. Das Cup-Komitee unter der Leitung von Präsident Reinhold Klika hofft, dass diese stolze Zahl auch heuer wieder erreicht wird.

"Die von den kleinen Vereinen ungeliebten Vorrunden-Blitzturniere wurden abgeschafft, auch die Auslosung ist jetzt wesentlich spannender. Der Innviertler-Cup lebt von den kleinen Vereinen, die oftmals für große Überraschungen sorgen. Auch vor zwei Jahren gab es in der ersten Runde bereits das Aus für höherklassige Vereine. Dass ein Zweitklassler ins Finale einzieht, ist zwar nicht alltäglich, hat es aber auch schon des Öfteren gegeben", hofft Reinhold Klika auf viele Anmeldungen aus der ersten und zweiten Klasse.

Bereits bei der Auslosung am 9. Juni in Antiesenhofen gibt es für die teilnehmenden Vereine "fette Gewinne". Cup-Sponsor Klaus Hofbauer stellt Preise im Wert von 2700 Euro zur Verfügung.

Der erste Preis ist ein Warengutschein über 1000 Euro, der zweite über 500 Euro. Darüber hinaus gibt es fünf Spielbälle von Erima zu gewinnen. Weitere sieben Vereine können einen Matchball gewinnen. Außerdem gibt es bei Teamsport Hofbauer eine Dressenaktion mit 50 Prozent Rabatt.

Vorläufige Termine

Auslosung: Freitag, 9. Juni, 20 Uhr im Gasthaus Knechtelsdorfer, Antiesenhofen

Ehrengast: Das Innviertler Fußballcup-Komitee will zur Auslosung des Jubiläumscups natürlich wieder einen „Hochkaräter“ aus der Welt des Fußballsports gewinnen. Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Termine:

8. bis 11. Juli: Vorrunde (bei mehr als 32 Anmeldungen)

14. bis 16. Juli: 1. Hauptrunde (32 Teilnehmer)

21. bis 23. Juli: 2. Hauptrunde (16 Teilnehmer)

26. bis 29. Juli: 3. Hauptrunde (8 Teilnehmer)

Montag, 31. Juli und Dienstag, 1. August: Halbfinale (4 Teilnehmer)

Finale: Samstag, 5. August

