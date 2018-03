Innviertler Fotograf auf den Spuren indischer Asketen

ASPACH, RIED. Neues Buch von Andi Mühlleitner wird am 23. März präsentiert

Andreas Mühlleitner während einer seiner Indien-Reisen: Begegnung mit Kindern Bild: Erwin Lanqmaier

Der Aspacher Fotograf und Buchautor Andreas Mühlleitner ist für seine prächtigen Bilder und Fotobände aus dem Innviertel und Oberösterreich bekannt. Sein neues Buch führt den Leser in eine völlig andere Region – nach Indien. "Asketen sterben nicht. Indiens verborgene Farben" lautet der Titel des im Verlag edition panoptikum erschienenen Bildbandes, der am Freitag, 23. März, (19.30 Uhr, Sparkassen-Stadtsaal) in Ried präsentiert wird. Mehrmals hat der Innviertler den indischen Subkontinent bereist und sich dabei den Wanderasketen gewidmet, die er an vielen Orten in Indien getroffen und fotografiert hat.

Die Bilder des Innviertler Top-Fotografen sind diesmal in Schwarz-Weiß gehalten, damit will Mühlleitner die Aufmerksamkeit des Betrachters auf das Wesentliche in seinen Bildern – die Menschen – lenken. (rokl)

