Innviertler Flugzeugteilebauer FACC ist laut Studie beliebter Arbeitgeber

RIED/REICHERSBERG. Der Aerospace-Konzern FACC rangiert als beliebtester Arbeitgeber auf Platz eins unter den oberösterreichischen Industriebetrieben.

Bewertung gemäß Randstad Employer Branding Research 2018 Bild: FACC

Das geht aus dem aktuellen "Randstad Employer Branding Research 2018" hervor, veröffentlicht von einem der führenden Personaldienstleister Österreichs. Österreichweit liegt der Innviertler Flugzeugteilebauer auf Platz vier.

Mehr als 7500 Landsleute bewerteten in der erstmals auch in Österreich durchgeführten Arbeitgebermarken-Studie 150 der nach Mitarbeitern größten Unternehmen des Landes. Dabei wurden Schlüsselkriterien wie Karriereentwicklungen, die Arbeitsatmosphäre, berufliche Sicherheit, attraktive Sozialleistungen sowie Gehaltszahlungen, die Verwendung neuester Technologien und viele weitere beurteilt.

Die Studienteilnehmer bewerteten den Hightech-Konzern als viertbesten Arbeitgeber (52 Prozent Attraktivitäts-Score) in Österreich. "Wir sehen dieses Ranking als Bestätigung der Marke FACC als innovatives, nachhaltiges und mitarbeiterorientiertes Technologieunternehmen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Förderung und persönliche Entwicklung sowie die Erfüllung ihrer Erwartungen an einen attraktiven Arbeitgeber sind fixe Bestandteile unserer Vision, Kultur und der gelebten Werte. Die Platzierung ist auch eine Verpflichtung, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzudenken und gemeinsam weiterzugehen", so Robert Machtlinger, CEO von FACC. Ständige Verbesserungen in allen Bereichen des Unternehmens seien ein fixer Bestandteil der Unternehmenskultur von FACC.

Der Flugzeugteilebauer beschäftigt mehr als 3400 Mitarbeiter und investiert jährlich 1,5 Millionen Euro in die persönliche Weiterentwicklung von Fachkräften. Allein im vergangenen Jahr wurden 600 Aus- und Weiterbildungsseminare durchgeführt. (ho)

