Innviertler Ex-Paralympics-Sieger spult täglich 1,3 Marathons auf seinem Handbike ab

RAINBACH. Zum Saisonstart in Linz will der Rainbacher Walter Ablinger gleich seinen eigenen Rekord verbessern.

"Die Saisonvorbereitungen laufen optimal", so der Athlet. Bild: Wier PR

Einer der weltbesten Handbiker hat sich für heuer viel vorgenommen. Das große sportliche Ziel von Walter Ablinger ist ein Stockerlplatz bei den Weltmeisterschaften im italienischen Maniago, und darauf ist auch die intensive Vorbereitung des Rainbachers abgestimmt.

Bis zum Saisonstart wird der Paralympics-Sieger 2012 in London, Silbermedaillengewinner der Paralympics in Rio 2016 und Weltmeister 2013 in Kanada mehr als 7000 Trainingskilometer absolvieren. Am 15. April soll dann beim 17. Linz Donau Marathon die Bestmarke fallen. Walter Ablinger will an diesem Tag gleich richtig loslegen und seinen im Vorjahr an gleicher Stelle aufgestellten österreichischen Rekord im Halbmarathon von 32:46 Minuten (Schnitt 38,63 km/h) verbessern. Neben der WM in Maniago sind die drei Weltcup-Veranstaltungen in Belgien, den Niederlanden und in Kanada die Saisonhöhepunkte im heurigen Jahr. Das bedeutendste Rennen in Österreich ist die 5. Invacare Oberösterreich Paracycling-Tour vom 10. bis 12. Mai im Salzkammergut. Hier musste sich der Innviertler Ausnahmekönner im vergangenen Jahr wegen eines schweren technischen Defekts mit Platz zwei begnügen. "Heuer will ich beim Heimrennen aber wieder ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen", so der Rainbacher.

Trainingsraum im Keller

Im Schnitt kurbelt Ablinger in der intensiven Vorbereitungszeit von Ende Oktober bis zum Linz-Marathon am 15. April täglich 52,3 Kilometer auf seinem Handbike im Trainingsraum im Keller seines Wohnhauses. Das entspricht 1,3 Marathons am Tag.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema