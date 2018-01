Innviertler (19) tot aus der Antiesen geborgen

RIED/AUROLZMÜNSTER. Am Neujahrstag wurde in Aurolzmünster, Bezirk Ried im Innkreis, eine Leiche aus der Antiesen geborgen. Es handelt sich dabei um einen 19-jährigen Mann aus Aurolzmünster.

Bergung der Leiche Bild: FF Ried

Groß sind Schock und Trauer in Aurolzmünster, Bezirk Ried im Innkreis. Am Neujahrstag wurde in der Nachbargemeinde der Bezirksstadt eine Leiche aus der Antiesen geborgen. Der Tote ist ein 19-jähriger Mann aus Aurolzmünster, im Februar hätte er seinen 20. Geburtstag gefeiert.

Entdeckt wurde die Leiche des Präsenzdieners gestern gegen 9.45 Uhr von zwei Joggern, die entlang des beliebten Rad- und Spazierweges unterwegs waren.

„Der Mann war seit der Nacht vom Samstag, 30. Dezember, auf Sonntag, 31. Dezember, abgängig“, sagt Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, auf Anfrage der OÖN.

Laut ersten Ermittlungen dürfte der junge Innviertler an jenem Abend zum gemeinsamen Fortgehen mit Freunden unterwegs gewesen sein. „Die Todesursache ist noch ungewiss. Der Freundeskreis wird befragt, eine Obduktion der Leiche durch die Gerichtsmedizin Salzburg-Linz wurde angeordnet. Spurensicherer haben das Flussufer abgesucht“, so der Sprecher der Rieder Staatsanwaltschaft.

Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, hat eine Obduktion der Leiche angeordnet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema