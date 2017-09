"In drei Spielen habe ich Blut geleckt"

RIED. Fußball: Bei Antiesenhofen sammelte Wolfgang Schrattenecker erste Erfahrungen als Trainer – Jetzt ist der 28-Jährige LAZ Vorkader-Leiter und Spielertrainer bei Lohnsburg.

Beim Trainingslager in Radstadt hingen die Kinder an den Lippen von Trainer Wolfgang Schrattenecker. Bild: privat

Es war im Frühjahr 2016, als sich Antiesenhofen von seinem damaligen Trainer getrennt hat. Eingesprungen ist mit Wolfgang Schrattenecker ein Spieler. Drei Runden lang hat er die Mannschaft betreut – und dabei Blut geleckt. "Dort ist für mich die Entscheidung gefallen, dass ich eine Kampfmannschaft trainieren möchte", sagt der 28-Jährige, der seit der Saison 2016/17 bei der Union Lohnsburg (2. Klasse West) gemeinsam mit Raimund Hölzl als Spielertrainer-Duo arbeitet. Wobei das eigentlich das falsche Wort ist. "Fußball fühlt sich für mich nie nach Arbeit an", betont Schrattenecker. Dabei beschäftigt sich der gebürtige Lohnsburger, der mittlerweile in Tumeltsham wohnt, zwischen 25 und 30 Stunden pro Woche auf und abseits des Platzes mit Fußball.

Junger Mann mit viel Erfahrung

Seit Herbst ist er auch Leiter des LAZ Vorkaders Ried – und folgt damit dem ehemaligen SV Ried-Spieler Josef Bögl nach. "Ich bin ihm sehr dankbar, denn durch ihn bin ich erst zum LAZ gekommen", sagt der Innviertler. Erfahrung bringt Schrattenecker trotz seines jungen Alters genug mit. Er ist geprüfter Kinder- und Jugendtrainer und besitzt seit Kurzem auch das UEFA B-Diplom. Doch es geht noch weiter. "Wenn ich zugelassen werde, dann will ich auch das Junioren B-Diplom machen."

Die gute Ausbildung ist allerdings nur ein Argument, das für Wolfgang Schrattenecker spricht. "Er hat das nötige Feingefühl für die Kinder und achtet darauf, dass sie den Spaß am Fußball nicht verlieren", ist auch Koordinationstrainer Elmar Springer von den Fähigkeiten seines Kollegen überzeugt. Was der 28-Jährige an der Arbeit im LAZ besonders schätzt? "Die Kinder haben klare Ziele vor Augen und müssen nicht erst motiviert werden. Sie kommen mit strahlenden Gesichtern zum Training und sind mit vollem Einsatz bei der Sache." Damit auch die Mamas und Papas der Nachwuchskicker auf dem Laufenden gehalten werden, hat Wolfgang Schrattenecker eine Art "Elternsprechtag" eingeführt.

Denn Wolfgang Schrattenecker hat sein neues Amt mit einem bestimmten Bestreben in Angriff genommen. "Die Kinder sollen sich gut weiterentwickeln und sich den Spaß am Fußball bewahren. Außerdem ist es unser Ziel, dass möglichst viele von ihnen den Sprung in den LAZ-Hauptkader schaffen", erklärt der 28-Jährige sein Konzept. Ihm sei außerdem wichtig, dass die Kinder in Ruhe und ohne Ablenkung trainieren können.

Apropos Training: Wer Interesse hat seine fußballerischen Fähigkeiten zu verbessern, der sollte sich den 25. Oktober im Kalender vormerken.

Sichtungstermin

Das LAZ Ried veranstaltet für den Jahrgang 2008 einen Sichtungstag auf dem Gelände der Sportmittelschule Ried. Sowohl Mädchen als auch Burschen können an dieser für alle offenen Sichtung teilnehmen. Treffpunkt ist am Mittwoch, 25. Oktober, um 15 Uhr bei der NSMS Ried. Mitzubringen sind lediglich der Witterung entsprechende Kleidung, Fußball- und Hallenschuhe. Wer an dieser Sichtung teilnehmen will, kann sich bei Vorkader-Leiter Wolfgang Schrattenecker unter der Nummer 0664/ 3894373 oder per E-Mail an w.schratti@gmx.at anmelden. Über ihr Abschneiden werden die Teilnehmer schriftlich informiert.

