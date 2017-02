In Schutt und Asche: Eine Rieder Institution geht verloren

RIED. Der Abriss des Traditionsgasthauses Hafner in Ried geht an vielen Riederinnen und Riedern nicht spurlos vorüber. „Wir verlieren eine Institution“, sagen viele. Gasthaus und Weinstube werden in diesen Tagen abgerissen. Dort sollen Luxuswohnungen gebaut werden.

Bild: Kloinhofer

Dichte Staubwolken hüllen die Bauarbeiter ein, die an diesem Dienstagnachmittag mit dem Abbruch einer Rieder Institution beschäftigt sind. Der Geruch von feuchtem Schutt liegt in der Luft. Der Boden in der Rieder Kellergasse zittert, als der Bagger mit seiner Schaufel die Wände des Traditionsgasthauses Hafner niederreißt. Eine Ziegelmauer stürzt ein, und eine gräulich-rote Staubwolke dringt durch die glaslosen Fensteröffnungen an der Fassade. Eine bizarre Szene. Das legendäre Gasthaus und die Weinstube sind in Kürze endgültig Geschichte, und einer der schönsten Gastgärten der Stadt bleibt nur noch in der Erinnerung bestehen.

Kopfschüttelnd geht ein Rieder Mitte 50 vorbei und meint: „Jetzt ist´s endgültig vorbei, was haben wir hier für schöne Abende verbracht. Ewig schad`!“ Auch ein jüngeres Pärchen bleibt stehen und verfolgt interessiert die Abbrucharbeiten. Sie zücken ihre Handys und machen Fotos. Die beiden dürften - ihrem Alter nach zu schließen – aber die legendäre Atmosphäre beim Hafner und die manchmal endlosen Abende und Nächte im Lokal nicht mehr miterlebt haben. Zu lange ist das Gasthaus schon geschlossen, und auch einige Wieder-Aufsperrversuche in den vergangenen Jahren sind gescheitert. Das Fragment des Wirtshausschildes baumelt an der schon großteils abgerissenen Fassade. Stück für Stück der gastronomischen Rieder Instititution versinkt in Schutt und Asche.

Für viele Rieder Bürger war der Hafner eine Institution, für manche sogar eine Art Heimat. Der berühmte „Hafner-Toast“ war ein Muss, die Gastgarten-Terrasse war eine idyllische Oase. Ob Weinstube, Gastgarten oder die spätere „Geign“, die beliebte Weinbar, oder das „Weinstein“ – der Hafner war für alle in der Stadt ein Begriff. Gar nicht zu reden vom legendären Hafner-Keller, in dem unzählige Kulturveranstaltungen stattgefunden haben, dort sind Größen des Jazz, des Blues und des Kabaretts aufgetreten.

Der Hafner ist in Kürze Geschichte, und noch einmal werden die Erinnerungen an den „Pauli“ Hafner wach, den ebenso legendären Hafner-Wirt und begeisterten Seebären, der 2009 während eines Segeltörns in Kroatien gestorben war.

Bald wird der Schutt in der Kellergasse weggeräumt sein, eine neue Baustelle wird eröffnet werden, es werden Luxuswohnungen entstehen. Doch auch wenn an die Stelle des Hafner das „Riedium“, eine Wohnanlage mit lukrativen Appartements, tritt - dort in der Kellergasse wird immer der Geist des legendären Hafner zu spüren sein. Zumindest für einige…

