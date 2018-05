In Ried geht es für den guten Zweck rund

RIED. Laufsport: Nach der Premiere 2017 findet am Sonntag, 6. Mai, zum zweiten Mal ein Wings for Life App Run statt – Gelaufen wird im Rieder Stadtpark.

Im Vorjahr waren auch zwei Rollstuhlfahrer am Start. Bild: LG Innviertel

Tausende Läufer weltweit machen sich am Sonntag, 6. Mai, um 13 Uhr auf den Weg, um gemeinsam für die gute Sache zu laufen. Denn der Wings for Life World Run hat nur ein Ziel: mit Hilfe von Spendengeldern Forschungsprojekte zur Heilung von Rückenmarkserkrankungen und -verletzungen zu unterstützen. Wer keinen Startplatz bei einem der "großen Läufe" ergattert hat oder schlichtweg zu wenig Zeit hat, um zu einem Event zu reisen, kann dennoch laufend helfen. Denn in Ried findet nach der Premiere 2017 heuer bereits zum zweiten Mal ein organisierter App Run statt. Gelaufen wird auf einem Rundkurs im Rieder Stadtpark. Und zwar so lange, bis das virtuelle Catcher-Car die Läufer einholt. "Das Besondere an dem Kurs in Ried ist, dass er auch für Rollstuhlfahrer geeignet ist. Im Vorjahr waren schon zwei am Start", erklärt Mediziner Christian Süß, Mitorganisator des App Runs. "Egal ob man geht oder läuft – jeder der startet, hilft." Denn hundert Prozent der Startgelder des Wings for Life World Run fließen direkt an die Wings for Life-Stiftung. Die Teilnahmegebühr/Spende für den App Run in Ried beträgt 20 Euro.

Unterstützt werden die Teilnehmer in Ried nicht nur durch das Publikum. Im Stadtpark werden außerdem ein Moderator und ein DJ den Läufern Beine machen.

Weiter Informationen und Anmeldung für den Rieder App Run gibt es unter www.wingsforlifeworldrun.com/at/en/app-run-ried-im-innkreis/

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema