In Ried EM-Ticket gelöst

RIED. Testlauf in Ried mit Startern aus Österreich und Deutschland.

An einem Testlauf über 2000 Meter Hindernis, den die LAG Genböck Haus in Ried ausgetragen hat, nahmen Athleten aus Österreich und Deutschland teil. Im Damen-Lauf kam es zu einem besonders erfreulichen Ergebnis – die Kapfenberger U18-Läuferin Lotte Luise Seiler schaffte auf Anhieb das Limit für die U18-Europameisterschaft in Györ. Gefordert war ein Limit von 7:20. Seiler blieb deutlich darunter, mit der Zeit von 7:12,60 stellte sie einen neuen steirischen Rekord für die U18-Klasse auf und löste das EM-Ticket. In diesem Lauf kam die Lokalmatadorin Jasmin Zweimüller auf Platz drei. Als "Exotin" lief die fast 63-jährige Roswitha Schlachte auf Platz zwölf. Sie will heuer noch den Europarekord in ihrer Seniorenklasse knacken.

Bei den Herren siegte Jürgen Aigner von der LAG Ried. Am gleichen Tag wurden auch die McDonald’s-Läufe als zweite Station der Rieder Kinderlauf-Cup-Serie ausgetragen.

Die Talente von morgen zeigten ihr Können bei stark windigen Bedingungen und wurden mit Medaillen von der "Gesunden Gemeinde" und Siegerpokalen der LAG belohnt.

