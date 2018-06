In Ostermiething gestürzter E-Biker konnte identifiziert werden

Nicht Datenschutz, sondern Wahrung von Persönlichkeitsrechten.



Der Mann lebt zum Glück, ist aber nicht bei Bewusstsein. Der Unfall ist erst Sonntag Nachmittag passiert. Aufgrund der beschriebenen Ausrüstung dürfte er aus der unmittelbaren Umgebung stammen.



Warum also ein Foto eines Bewusstlosen viral verbreiten, sodass es dann monatelang und unausrottbar auf Facebook & Co kursiert mit "BITTE TEILEN, TOTAL WAS DRINGENDES !!!"



Wünschen wir alls Gute und wenn das Unfallopfer hoffentlich bald zu Bewusstsein kommen sollte, dann wird auch die Identität rasch geklärt sein.