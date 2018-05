In HTL Braunau dürfen Kinder experimentieren

BRAUNAU. Die innovativste Schule Oberösterreichs wurde jetzt auch mit MINT-Gütesiegel ausgezeichnet.

Gütesiegel an Direktor Hans Blocher (Mitte) übergeben. Bild: Markus Prantl

In der HTL Braunau ist momentan viel los. Erst kürzlich wurde die Innviertler Talenteschmiede, wie berichtet, als innovativste Schule Oberösterreichs ausgezeichnet, nun darf sie sich auch mit dem MINT-Gütesiegel schmücken. Die HTL Braunau wurde damit für ihre Maßnahmen, innovatives und begeisterndes Lernen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu fördern, geehrt.

Mit Technik auseinandersetzen

Überreicht wurde HTL-Chef Hans Blocher das Siegel von Bildungsminister Heinz Faßmann. Mit dabei bei der Verleihung in Wien war auch der Präsident der Industriellenvereinigung, Georg Kapsch, der darauf hinwies, dass heute kaum noch etwas ohne Technik gehe.

"Wir können uns als Gesellschaft nicht vor diesen Entwicklungen verschließen. Aber wir können jungen Menschen das Rüstzeug mitgeben, um sich mit Technologie aktiv und kritisch auseinanderzusetzen. Die ausgezeichneten MINT-Schulen zeigen vor, wie es geht", so Kapsch.

Kinder werden eingeladen

Für Braunaus HTL-Direktor Hans Blocher war das der Brückenschlag: "Wir sind in unterschiedlichen Bereichen an der Förderung von technisch-naturwissenschaftlichem Denken beteiligt. Wir fördern vom Kindergarten an den MINT-Bereich, in dem wir zum Beispiel Kindergartenkinder zu uns in die HTL einladen und sie auch ganz konkrete kleine Experimente durchführen lassen. Das setzt sich dann bei den Volksschülern fort, die jeweils einen ganzen Tag bei uns in einem Labor oder einer Werkstätte verbringen."

Noch intensiver werde die Förderung dann für die Neue Mittelschule (NMS) und die AHS-Unterstufe, wo HTL-Schnuppertage und Programmierkurse für Kids angeboten und erste Schritte in Richtung Forschung beim Chembilab – chemisch-biologisches Labor – ermöglicht werden.

176 Mädchen besuchen HTL

HTL-Abteilungsvorstand Gerda Schneeberger, die Blocher nach Wien begleitete, hob vor allem die Mädchen-Technik-Tage und den Girl’s Day hervor, bei denen sich Schülerinnen mit der Technik vertraut machen können.

"Mittlerweile besuchen 176 Schülerinnen die HTL Braunau – Tendenz steigend", so Schneeberger, die zudem auf Großveranstaltungen wie Tage der offenen Tür und die "Lange Nacht der Forschung" verwies.

