In Braunau ist der Sprit am teuersten, nur die Bayern freuen sich darüber

BRAUNAU, SIMBACH, INNVIERTEL. Ursachen: Tanktourismus und hohe Preise in Simbach – Schärding ist anders.

Wie viele Bayern, kommt auch Josef Schiller nach Braunau zum Tanken. Bild: mora

"Warum ist eigentlich bei uns in Braunau der Treibstoff immer teurer als in den umliegenden Gemeinden im Innviertel, und zwar auf einem andauernd hohen Niveau?" Nach dieser Frage eines OÖN-Lesers hat sich die Innviertel-Redaktion auf Spurensuche begeben. Dass es so ist, konnte bei einer zeitgleichen, stichprobenartigen Recherche am Dienstagmorgen festgestellt werden.

Einen Cent pro Liter Differenz gibt es zwischen dem teuren Diesel in Lohnsburg und dem billigsten in Braunau, beim Superbenzin sind sogar vier Cent Unterschied (siehe Tabelle rechts). Dass dies mit der nahen Grenze und den in Bayern noch viel höheren Treibstoffpreisen (zwölf Cent Differenz beim Liter Diesel, gar 22 beim Benzin), zu tun hat, davon geht Martin Grasslober, Verkehrswirtschaftsexperte des ÖAMTC, aus.

"Das nutzen die grenznahen Tankstellenbetreiber aus", sagt er. Es fällt allerdings auf, dass in Schärding, ebenfalls Grenzstadt zu Bayern, bei der selben Marke der Liter Benzin um zehn Cent billiger war als in der Stadt Braunau. Bei einem Bayern-Vergleich fiel Grasslober auf, dass die beiden Tankstellen in Simbach die teuersten im Umkreis sind. "Die Braunauer Tankstellen orientieren sich an diesen beiden", vermutet der ÖAMTC-Experte, dass letztlich die beiden Simbacher Tankstellen maßgeblich für die Preisgestaltung in Braunau sind.

Die Preise werden von den Mineralölkonzernen festgesetzt, nicht von den Pächtern vor Ort, außer bei den wenigen Selbstständigen, die selber einkaufen. Der unmittelbar angrenzende Markt wird genau beobachtet und sensibel auf Veränderungen beim Tankstellennachbarn reagiert. So waren auch am Beobachtungstag die Preise zu Mittag schon wieder leicht angehoben – einer nach dem anderen folgte.

"Ich muss sowieso ins Auto steigen, bei uns in Wittibreut gibt es keinen Kramer mehr und seit dem Hochwasser auch keine Tankstelle mehr", begründet Josef Schiller, warum er immer nach Braunau kommt zum Tanken und zum Einkaufen. Vor allem Autos mit PAN-Kennzeichen sind bei den Zapfsäulen in Braunau zu sehen. Den Braunauer Autofahrern rät Grasslober dringend, Preise zu vergleichen und die teuren Tankstellen zu meiden. "So funktioniert der Markt", ergänzt er.

