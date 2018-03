Immobilien-Profi Christian Haidinger: "Nachfrage größer als das Angebot"

BEZIRK. Niedrige Zinsen, teure Immobilien: Eigentum ist im Bezirk Braunau nach wie vor gefragt – Christian Haidinger von "Remax" gibt heute Immo-Tipps in der Wirtschaftskammer.

Finanzierbare Häuser um die 250.000 Euro sind im Bezirk Braunau gefragt. Bild: Remax

Wie ist die aktuelle Marktsituation? Was kostet eine Wohnung in Braunau und was ein Grundstück in Moosbach? Das und mehr weiß Immobilien-Experte Christian Haidinger von Remax und informiert darüber heute, 22. März, um 19 Uhr in der Wirtschaftskammer Braunau. Vorab ein kleiner Vorgeschmack auf die Immobilien-Hotspots und darüber, was Donald Trump mit hiesiger Immobilien-Kauflust zu tun hat.

Warte: Die Zinsen sind noch immer niedrig, die Nachfrage deshalb noch immer groß?

Christian Haidinger: Ja, die Nachfrage war im vergangenen Jahr größer als das Angebot. Wir hätten sicher noch mehr verkaufen können, wenn mehr am Markt gewesen wäre. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Preise in unserem Gebiet noch einmal leicht angezogen haben. Weshalb die Nachfrage so gut ist, hängt auch mit den globalpolitischen Unsicherheiten zusammen. Wir haben vor zwei Jahren erwartet, dass sich der Markt in absehbarer Zeit drehen würde, dann waren der Brexit und die Wahl von Trump. Das hat dazu geführt, dass die Leute sich wieder in die sicherste Anlage überhaupt geflüchtet haben: die Immobilie. Mittlerweile hat man sich ein bisschen an die Situation gewöhnt bzw. man lebt damit und wir sehen, dass auch wieder andere Anlageformen attraktiver werden und dass nicht mehr jeder Preis bezahlt wird.

Ist es für eine Wohnung als Anlage schon zu spät?

Wenn ich den Preis mit der Stadt Salzburg vergleiche, dann kauft man bei uns trotzdem noch einigermaßen günstig. Nur, das sage ich auch jedem Investor: Vermietung ist kein arbeitsloses Einkommen.

Welche Immobilie verkauft sich bei uns am besten?

Grundstücke sind die meist verkauften Immobilien. Von der Anzahl her sind es 43,9 Prozent, gefolgt von Wohnungen mit 20,1 Prozent und dem Einfamilienhaus mit 16,1 Prozent. Auf dem Land sieht es anders aus, weil dort die Eigentumswohnung praktisch nicht relevant ist. Auch interessant: 5,4 Prozent aller verkauften Immobilien sind Wald. Der Wald ist für gewisse, vermögende Anleger wegen der Jagd interessant.

Wie viel kostet das günstigste Bauland und wie viel das teuerste im Bezirk Braunau?

Alles verrate ich nicht, das sage ich heute beim Vortrag. Nur so viel: Bei den teuersten Grundstücken liegen die Preise deutlich über 100 Euro, bei den günstigsten steht noch ein zweier vorne dran.

Am teuersten ist vermutlich Perwang?

Genau. Es gibt ein Preisgefälle im Bezirk: Richtung Rieder Bezirk wird es billiger, wir haben zwei Hotspots, die Städte Braunau und Mattighofen, und dann noch die Grenzgebiete zu Salzburg und Bayern. Wobei: Simbach ist der einzige Ort an der deutschen Grenze, der billiger als bei uns herüben ist.

Um wie viel Prozent ist der Preis für ein Baugrundstück in den vergangenen zehn Jahren gestiegen?

Seit 2010 um 50 Prozent. Prozentmäßig ist der Preis bei uns im Bezirk mehr gestiegen als in Oberösterreich und Österreich, weil wir auch ein niedrigeres Niveau hatten.

In meiner Umgebung vergeht kaum eine Zeit, in der nicht ein Haus verkauft wird. Gibt es heutzutage einen häufigeren Immobilien-Wechsel?

Zum einen: Ja, es wird mehr verkauft. 2014 waren es im Bezirk Braunau 1077 Immobilien und im vergangenen Jahr 1306. Zum anderen: Das fühlen Sie. Wir sind jetzt zwölf Jahre am Markt und wir haben damit begonnen, aus der Verwertung kein Geheimnis zu machen. Früher hat es geheißen, ‘bitte keine Tafel hinhängen’. Aber wenn wir es niemanden sagen, dann haben wir auch keine Nachfrage. Das heißt, die Verkäufe sind sichtbarer geworden.

Wie viel gibt der Durchschnittsbürger für eine Immobilie aus?

Gefragt sind finanzierbare Immobilien, Häuser um 200.000 Euro bis 250.000 Euro und Wohnungen um gute 100.000 Euro. Bei Häusern, wo eine Drei vorne steht, wird es schon schwieriger. Normalerweise wird in das Objekt noch etwas investiert und dann haben wir den Wettbewerb mit dem Neubau.

Welche drei Immobilien im Bezirk sind derzeit die interessantesten?

Das liegt im Auge des Betrachters.

Welche sind die teuersten?

Ein Gewerbeobjekt in Lochen um 3,8 Millionen Euro, ein Reiterhof in Munderfing um 1,6 Millionen Euro und eine Landwirtschaft in Lochen um 1,7 Millionen Euro. Alle drei Objekte haben wir nicht im Angebot, das ist nicht unser Beuteschema.

Warum nicht?

Alles über 700.000 Euro kann sich nur noch ein Prozent der Bevölkerung leisten. Gewerbeimmobilien haben seit Jahren Preisrückgänge, auch die Geschäftsmieten in unseren Zentren sind seit 20 Jahren rückläufig.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema