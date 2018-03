Im Vorjahr mehr als 7500 Beratungen durch Arbeiterkammer im Bezirk Ried

RIED. Für Mitglieder errungene Beträge lagen zwischen 89,89 Euro und 78.000 Euro.

Rieds Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Siegfried Wambacher (l.), AK-Direktorstellvertreter Franz Molterer Bild: sedi

7769 Beratungen haben die Mitarbeiter der Arbeiterkammer Ried im Vorjahr durchgeführt, darunter 5130 telefonisch. 5,22 Millionen Euro wurden für die Mitglieder durchgesetzt, davon 2,17 Millionen im Rahmen von Insolvenzverfahren und 1,78 Millionen im Sozialrecht, so Rieds Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Siegfried Wambacher.

Betriebsrat "wirkt"

Bei Arbeitsrechtsproblemen entfallen 83 Prozent der Fälle auf Betriebe ohne Betriebsrat, so Wambacher – wobei rund die Hälfte der Beschäftigten in Unternehmen ohne Betriebsrat arbeiten. Der kleinste "erstrittene" Betrag machte 89,98 Euro aus, der größte mehr als 78.000 Euro – hierbei ging es um die Nachzahlung von Provisionen.

Die häufigsten Gründe

Häufigste Gründe für Interventionen seien vorenthaltenes Entgelt, gefolgt von Differenzen bei der Endabrechnung im Rahmen der Beendigung von Dienstverhältnissen und das Thema Kündigung. Im Sozialrecht geht es hauptsächlich um Pflegegeld und Pensionsansprüche. Zu Letzterem bietet die Kammer in Ried Ende Mai zwei Informationsabende, zu denen insgesamt mehr als 300 Interessierte erwartet werden.

Ungewöhnlich der Fall eines Innviertlers, der bei einer Firma viele Jahre lang beschäftigt war und schließlich keinen Lohn mehr erhielt: Der Mann trat berechtigt aus dem Arbeitsverhältnis aus, bei der Berechnung der offenen Ansprüche stellten sich mehrere Forderungsposten heraus, so die Kammer, die das Geld vom Arbeitgeber einforderte. Dieser sei jedoch nicht auffindbar gewesen – bis sich herausstellte, dass er im Gefängnis sitz, so die Kammer, die am Ende mehr als 50.000 Euro für den Ex-Arbeitnehmer erkämpfte.

Generell gelte: Die Arbeitslosigkeit ist gesunken, die Konjunktur hat angezogen, die Arbeitnehmer seien auf betrieblicher Ebene relativ optimistisch, so Franz Molterer, stellvertretender Direktor der Arbeiterkammer Oberösterreich. Die Zahl der Beratungen durch die AK bewege sich "gleichmäßig auf hohem Niveau". Überstunden, Entlohnung, Arbeitszeiten: Innerhalb aufrechter Dienstverhältnisse sei die Scheu groß, Ansprüche durchzusetzen.

Zumeist werde die Kammer erst bei Beendigung des Dienstverhältnisses um aktive Hilfe gebeten. Zu langes Zuwarten führe in vielen Fällen aber zu finanziellen Einbußen, zum Beispiel durch Verfallsfristen bei der Einforderung von Überstunden-Entgelten, so Siegfried Wambacher.

