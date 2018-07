Im Raum stehende "Enteignungen" für Stromschiene nun auch im Landtag

INNVIERTEL. Was geschieht nach Frist-Ende zur "freiwilligen Einräumung" von Dienstbarkeit?

Nach jahrelangem Tauziehen geht es nun bei der geplanten Stromschiene Ried–Raab zur besseren Versorgung von Teilen des Pramtals im Fristenlauf ans Eingemachte, in der kommenden Landtagssitzung gibt es dazu auch eine Anfrage: Die Projektanten beharren auf einer 110-kV-Freileitung, für die die nötigen Genehmigungen bereits vorliegen.

Die knapp 100 Grundstücksbesitzer entlang der geplanten Stromtrasse betonen, nichts gegen die geplante Stromschiene zu haben, sie fordern allerdings mit Vehemenz Erdverkabelung.

Den Grundstücksbesitzern, die eine Inanspruchnahme ihrer Flächen für eine Freileitung verweigern, ist vor einigen Wochen, wie berichtet, ein "letztmaliges Entschädigungsangebot" zugestellt worden. Dieses Angebot diene aber zugleich auch der Vorbereitung eines Antrags zur "zwangsweisen Einräumung einer Dienstbarkeit bei der Behörde für den Fall", dass es keine gütliche Einigung zur Inanspruchnahme der Grundstücke für den Bau der Freileitung gibt. Die Freileitungsgegner bezeichnen diese Variante als "Enteignung".

Anfrage im Landtag

Im Raum standen Fristen zu Varianten, nach deren Verstreichen nun ein "Antrag auf zwangsweise Einräumung einer Dienstbarkeit bei der zuständigen Behörde" folgen könnte. SP-Landtagsklubchef Christian Makor aus Schildorn kündigt für die Landtagssitzung am Donnerstag eine mündliche Anfrage an Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) an. "Im Rahmen der Errichtung einer 110-kV-Stromleitung zwischen Ried und Raab stehen Zwangsenteignungsverfahren für die betroffenen Grundstücksbesitzer an. In der Marktgemeinde Taiskirchen haben beispielsweise bisher nur einzelne der rund 35 betroffenen Grundbesitzer der Grundablöse zugestimmt, wodurch es dort zu einer Vielzahl an Enteignungsverfahren kommt", so Makor, der folgende Frage an den Landeshauptmann anschließen will: "Welche Position nehmen Sie als Eigentümervertreter der Energie AG zu den Zwangsenteignungsverfahren im Zusammenhang mit der 110-kV-Freileitung von Ried nach Raab ein?" (sedi)

