Im "Raki-Rausch" Unfall verursacht

BEZIRK RIED. Angeklagter rastete mit 1,72 Promille Alkohol im Blut völlig aus – Urteil nicht rechtskräftig.

1,72 Promille Alkohol hatte der Angeklagte im Blut. Bild: colourbox.com

Schwurgerichtssaal Ried, 9 Uhr: Richterin Claudia Lechner und Staatsanwalt Alois Ebner warten auf den türkischen Angeklagten, der sich wegen Körperverletzung, versuchter Bestimmung zur falschen Beweisaussage und Sachbeschädigung verantworten muss. "Vielleicht braucht er ein bisserl länger, er hat ja keinen Führerschein", mutmaßt der Ankläger.

Wenige Augenblicke später betritt der im Bezirk Ried wohnende Mann den Saal und nimmt Platz. "Warum haben Sie Ihren Job im Autohandel aufgegeben?", will Ebner vom derzeit arbeitslosen Beschuldigten wissen. "Ich habe leider den Führerschein für sechs Monate abgeben müssen."

Dann geht es um den 7. Mai 2016. Ein Tag, den nicht nur der Beschuldigte so schnell nicht vergessen wird. Mit 1,72 Promille Alkohol im Blut wagte der Angeklagte ein riskantes Überholmanöver mehrerer Fahrzeuge. Wegen des Gegenverkehrs musste sich der Betrunkene wieder rasch rechts einreihen. Aufgrund der weit überhöhten Geschwindigkeit fuhr er mit seinem Audi jedoch auf einen Lastwagen auf.

Im Rausch dürfte dem Beschuldigten dann die nächste sehr schlechte Idee gekommen sein. Gegenüber der Polizei behauptete er, so Ebner, dass sein Mitfahrer am Steuer gesessen sei. Das will der Angeklagte nicht so stehen lassen. "Mein Freund hat das von sich aus vorgeschlagen, ich habe nicht versucht, ihn zu überreden."

Der Beifahrer behauptet im Zeugenstand allerdings das Gegenteil. "Wir kennen uns seit mehr als zehn Jahren, und er hat mich gebeten, dass ich das übernehmen soll." Er habe nicht darüber nachgedacht, "weil ich auch sehr betrunken war".

Außerdem sei es um die "Karriere" seines Freundes gegangen, daher habe er sich wohl überreden lassen. Ein Alkoholtest ergab bei ihm rund 1,8 Promille. Beim Unfall wurde der Beifahrer leicht verletzt.

Fahrer und Beifahrer betrunken

Schon am Unfallort habe die Polizei laut Richterin Lechner den Schwindel aufgedeckt. Die Einstellungen der Autositze hätten aufgrund des Größenunterschiedes der beiden ein klares Bild ergeben.

An den Vorgang des Unfalls können sich beide nicht genau erinnern. "Was haben Sie getrunken", will Ankläger Ebner vom Beschuldigten wissen. "Raki, ich habe immer aus der Flasche getrunken."

Nach dem Führerscheinentzug trank der Angeklagte an diesem 7. Mai fleißig weiter Schnaps. Stark betrunken dürfte er dann auf einer Familienfeier aufgekreuzt sein, wo er, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, seine Freundin nicht nur anbrüllte, sondern sie auch mit Schlägen malträtiert haben soll. Außerdem habe er die junge Frau an den Haaren gerissen, heißt es in der Anklage.

Von seiner vermeintlich lauten Stimme ist im Gerichtssaal nicht viel zu hören. "Ja, das stimmt", antwortet er ganz leise auf den Vorhalt. "Schnaps macht grantig, wenn man ihn nicht weisen kann", so Staatsanwalt Ebner.

Die vermeintlich attackierte Lebensgefährtin, die sich von ihrem Peiniger nicht getrennt hat und sich auch nicht im Spital untersuchen ließ, nimmt von ihrem Entschlagungsrecht Gebrauch und will nicht aussagen.

Zu guter Letzt randalierte der Angeklagte noch in einem Rettungsauto, das er dabei beschädigte – den Schaden hat er mittlerweile gutgemacht.

Vor der Urteilsverkündung äußert der Angeklagte noch den Wunsch nach einem Freispruch. Diesen kann ihm die Frau Rat natürlich nicht erfüllen. Sie verurteilt den bisher unbescholtenen Mann wegen fahrlässiger Körperverletzung, versuchter Bestimmung zu falscher Beweisaussage und Sachbeschädigung zu sechs Monaten bedingter Haft. Vom weiteren Vorwurf der Körperverletzung wird der Beschuldigte im Zweifel freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema