Im Jänner 2019 lebt der Rieder Garnisonsball wieder auf

Nach mehrjähriger Pause am 19. Jänner 2019 wieder eine der landesweit größten Ballveranstaltungen

Ein Foto vom Jahr 2012 Bild: Bundesheer

Laufend gab es Anfragen, wann es denn wieder einen Rieder Garnisonsball gibt – nach mehrjähriger Pause lebt eine der größten Ballveranstaltungen des Landes am 19. Jänner 2019 wieder auf. „Ziemlich sicher wieder in den Rieder Messehallen“, sagt Alfred Steingreß, Kommandant des Rieder Panzergrenadierbataillons 13.

Stemmbar ist die logistische Herausforderung in geburtenschwächeren Jahrgängen dank eines anstehenden Grundwehrdiener-Vollkontingents, auch die Kaderpräsenzeinheiten stehen zur Verfügung. „Wir wollen von der Besucheranzahl her aber im Rahmen des Machbaren bleiben. Vorbereitung und Durchführung bedürfen eines großen Personaleinsatzes.“

Bundesheer on the road

Der Erlös – erhebliche Summen – kommen wohltätigen Zwecken zugute, und es wird in Not geratenen Soldaten geholfen. Mit der Veranstaltung „Bundesheer on the road“ bietet die Rieder Einheit in ihrer Kaserne am 15. Juni einen weiteren Höhepunkt. „Mit Panzern aus ganz Österreich und Hubschraubern, ziemlich sicher auch mit dem Leopard-Panzer. Verbunden wird die Aktion mit einem Tag der Schulen.“ Am 16. Juni folgt ein weiterer Tag der offenen Tür, der in den vergangenen Jahren jeweils von Hunderten Besuchern „gestürmt“ wurde.

