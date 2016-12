Ihre handbemalten Christbaumkugeln sind allesamt kleine Kunstwerke

PISCHELSDORF. Die Schmidhamerin, Brigitte Hagn, bemalt leidenschaftlich gerne Weihnachtskugeln und stellt sie auf Kunsthandwerksmärkten in ihrer näheren Umgebung im Advent zur Schau.

Handarbeit: Brigitte Hagn aus Pischelsdorf bemalt Christbaumkugeln. Bild: (privat)

Im Herbst und im Winter wird traditionell am meisten gebastelt, so ist es auch bei der gelernten Kauffrau. Wenn es draußen kalt und ungemütlich wird, dann zieht sie sich in ihre Malstube zurück, holt ihre Utensilien hervor, schaltet das Radio ein und legt los. Stundenlang gibt sie sich ihrem Hobby hin und freut sich über das Ergebnis – ihre vielen verschiedenen Kugeln und Glocken. "Die schönsten Weihnachtskugeln werden eben mit der Hand bemalt", ist Brigitte Hagn überzeugt.

Sie malt seit 25 Jahren

Schon als Kind malte und verzierte Brigitte Hagn gerne Gegenstände. Anfangs waren es Ostereier, dann dachte sie sich: "Was mit Ostereiern geht, das kann man auch mit Weihnachtskugeln machen. Gesagt, getan! Seit mehr als 25 Jahren bemalt sie nun mundgeblasene Glaskugeln und -glocken genauso wie handelsübliche bunte Ware mit einem Durchmesser von sechs bis zehn Zentimetern. Wasserlösliche Acrylfarben und feine Pinseln aus Marderhaar, Näpfchen zum Mischen der Farben, ein Wasserglas, eine ruhige Hand und viel Kreativität braucht es, damit ihre kunstvollen Weihnachtskugeln Gestalt annehmen können. Ihre Motive, zur Winterzeit passend, holt sie sich aus der Natur und der christlichen Weihnacht. Hirten mit Schafen vor einem Stall, das Hl. Paar mit dem Esel im Stall, Kinder beim Schlittenfahren oder beim Eislaufen, die Heiligen Drei Könige, ein verschneites Bauernhaus, Kinder mit einem Schneemann, das alles findet man auf ihren Glaskugeln oder Glasglocken. Immer wieder kreiert sie Neues, denn es gibt schon Sammler, die auf diese Neuheiten warten. Malkurse hat sie keine absolviert, als Autodidaktin führt sie ihren Pinsel trotzdem sicher und mischt die Farben dezent und harmonisch ab. Auch Weihwasserflaschen für die Osternacht bemalt sie für die Pfarre.

Ihre Malerei ist der Naiven Kunst zuzuordnen und versteht sich als vereinfachte Darstellung von Lebewesen und Gegenständen. Winzig klein sind ihre Figuren und trotzdem fehlt es an keinem Detail. Manche Kugeln versieht sie auf der Rückseite mit sinnreichen Sprüchen, andere wiederum bemalt sie durchgehend wie ein Panoramabild. Gerade Darstellungen, die sich gleichmäßig über die gesamte Kugel erstrecken, erfordern viel Erfahrung, Geschick und Augenmaß. "Jede Kugel ist ein Unikat. Ich bemale, wie es mir in den Sinn kommt, oft auch meiner Stimmung entsprechend", erzählte die Hobbykünstlerin stolz.

Mit ihren Kugeln und Glockerl beschenkt sie den Freundeskreis und manchmal ist es ihr auch ein Bedürfnis ihre Kugeln jenen zu geben, die es nicht so gut haben im Leben.

Wer jetzt denkt, die Pensionistin sei eine Stubenhockerin, der irrt gewaltig. Sobald es Frühling wird, beginnt für sie die Radsaison. Und da kann es schon sein, dass sie, gemeinsam mit ihrem Mann, schnell mal auf den Großglockner radelt. Das brauche sie als Ausgleich, erzählte sie, ebenso wie das gemeinsame Singen mit ihren zwei Schwestern. Wenn es sie auf eine einsame Insel verschlagen würde, so müssten unbedingt ihre Malutensilien, ein Liederbuch und das Fahrrad mit dabei sein. Bier darf in ihrem Kühlschrank auf keinen Fall fehlen. Nach stundenlangem Malen gönnt sie sich gern ein Seiterl Bier, denn das entspanne sie gut. Dass ohne Gesundheit alles nichts sei, davon ist die dreifache Oma überzeugt, das hat ihr Leben sie auch gelehrt und daher wünscht sie sich – und das nicht nur zur Weihnachtszeit - Frieden auf Erden und "g´sund bleibn".

