"Ich werde jetzt von Freunden als ,Prinzi‘ angeredet"

RAAB. Das neue Prinzenpaar der Raaber Faschingsgilde Johannes I. und Nadine I. im Interview mit der Volkszeitung.

Ihre Hoheiten Johannes I. und Nadine I. haben in der fünften Jahreszeit das Zepter in der Hand. Bild: Roland Antoniuk/Narraabia

Johannes Reitinger (37) und Nadine Rinner (25) aus Raab sind das neue Prinzenpaar der Raaber Faschingsgilde. Im Interview mit der Volkszeitung sprechen die beiden über Lampenfieber, wie sie das Prinzenpaar geworden sind, und wer die Büttenreden schreibt.

Volkszeitung: Wie seid ihr Prinzenpaar geworden? - Gab´s da ein Casting?

Johannes: Ja, wir wurden aus 200 Bewerbern ausgewählt. Wer am längsten mit dem Präsidenten zusammen sitzt, wird das nächste Prinzenpaar. Nadine: Nein, wir wurden natürlich vom Präsidenten gefragt, ob wir es machen wollen.

Seid ihr im wahren Leben auch ein Paar?

Nadine: Ja, wir haben uns sogar im Fasching kennengelernt.

Ist es so einfacher?

Nadine: Ich glaube schon. Wir haben viele Termine und können die Zeit dann gemeinsam verbringen.

Wie bereitet ihr euch auf die Auftritte vor?

Nadine: Wir müssen uns natürlich im Vorfeld fesch machen. Die Vorbereitung der Kostüme für die Faschingssitzung ist schon sehr aufwendig. Bei der Rede haben wir uns ein wenig helfen lassen, von erfahrenen Büttenrednern, die seit 30 Jahren bei der Gilde dabei sind und die wissen, was gut ankommt und was nicht. Das Grundkonzept haben wir aber komplett selbst geschrieben. Johannes: Ja, das soll ja auch grundsätzlich von uns kommen. Nadine: Sonst kann man sich da nicht so reinfühlen, wenn es jemand anderes schreibt.

Was muss man denn als Prinz und Prinzessin können?

Johannes: Tanzen sollte man können. Trinkfest sein, schadet auf alle Fälle auch nicht. Nadine: Und schüchtern sollte man nicht sein.

Wer von euch ist der bessere Tänzer?

Nadine: Ich glaub schon, dass ich das bin. Johannes: Ja, da bin ich mir sogar ganz sicher. Nadine: Einen Tanzkurs haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Das wird dann das nächste Projekt werden. Wenn ich den Johannes dazu überreden kann.

Was macht ihr gegen Lampenfieber?

Johannes: Wir stehen ja nicht alleine auf der Bühne, sondern zu zweit. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann verlasse ich mich auf Nadine und gebe das Wort an sie weiter. Deswegen ist es nicht so schlimm. Nadine: Und ein bisschen Improvisation gehört ja auch dazu.

Wer macht die tollen Kleider der Prinzessin?

Nadine: Das für die Sitzung hat meine Mama genäht. Für die anderen Auftritte habe ich mir ein langes, rosa Prinzessinnenkleid gekauft. Für Make-up und Frisur habe ich ein ganzes Team, der Blumenschmuck kommt von einer Floristin aus Raab.

Was sagen eure Freunde dazu?

Johannes: Es gab nur positive Reaktionen. Ich werde grundsätzlich jetzt schon als ,Prinzi‘ angeredet.

