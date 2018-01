„Ich bin kein Freund von Kaschierungen“

SANKT PANTALEON / INNVIERTEL. Kirchenaustritte: Regionaldechant Johann Schausberger über die Konsequenzen.

Mehr als 1000 Kirchenaussteiger gab es 2017 im Innviertel. Was heißt das eigentlich genau – wer nicht zahlt, bleibt draußen? Bleibt Aussteigern die Kirche ganz verschlossen, was ist trotzdem möglich und ab wann ist es dreist? Über die Konsequenzen für Ausgetretene und offene Türen für Wiederkehrende, von denen es im Innviertel immerhin mehr als 100 gab, spricht Regionaldechant Johann Schausberger aus St. Pantaleon.

Warte: Erfreuliches zum Einstieg: 2017 gab es im Innviertel weniger Kirchenaussteiger und in etwa gleich viele Wiedereinsteiger als 2016. Zufrieden?

Johann Schausberger: Die Richtung stimmt, die Kirche freut sich.

Wie weit werden Aussteiger tatsächlich vom kirchlichen Leben ausgeschlossen?

Der Kirchenbeitrag ist ein Zeichen einer Mitgliedschaft wie bei einem Verein. Wenn jemand die Mitgliedschaft zurücklegt, dann ist der von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Die Konsequenzen sind einfach: Der Verlust, Pate sein zu können, der Verlust des Anspruchs auf ein kirchliches Begräbnis, wobei hier eine Unschärfe besteht, denn was rechnen wir als kirchliches Begräbnis? Und die dritte Konsequenz ist der Selbstausschluss der Kommunionsgemeinschaft.

Sie schreiben Briefe an jene Personen in Ihren Pfarren, die vorhaben, aus der Kirche auszutreten. Was steht da drinnen?

Ich schreibe ihnen sehr deutlich, was das nach sich zieht – und etwas zum Nachdenken.

Was konkret?

Ich schreibe ihnen, dass es zur Pflicht gehört, die Eltern und Angehörigen vom Austritt zu informieren, denn da erlebt man Schlimmes. Ein Bub hatte einen Unfall, die Eltern wollten ihn beerdigen und dann kam es zu einer Dramatik, weil sie nicht wussten, dass der Sohn von der Kirche ausgetreten ist.

Was, wenn sich in so einem Fall die Hinterbliebenen einen Trauergottesdienst wünschen?

Einen Trauergottesdienst kann man immer halten. Das ist dann eben diese Unschärfe, von der ich gesprochen habe. Ich handhabe es so: Familie und Betroffene können für den Verstorbenen beten und einen Gottesdienst feiern – ich selber bin beim Begräbnis aber nicht dabei, das macht der Bestatter. Das sehen die Leute ein. Ich möchte den Verstorbenen nicht vereinnahmen und so tun, als wäre nichts. Es war seine Entscheidung, auszutreten, und die ist zu respektieren. Darum schreibe ich in meinem Brief, dass der Kirchenaustritt wie ein Testament ist. Eine Erklärung, dass ich kein kirchliches Begräbnis möchte. Diese klare Entscheidung ist den wenigsten bewusst.

Wie reagieren die Leute auf Ihre Briefe?

Es ist interessant, denn es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die dann doch nicht ausgetreten sind. Man muss den Kirchenaustritt bei der Behörde anmelden, danach werden wir von der Diözese verständigt. Nach einer dreimonatigen Frist kommt die endgültige Austrittserklärung. Und es gibt viele, die die Fristen nach dem Erhalt meines Briefes verstreichen ließen.

Sind die Konsequenzen von Pfarrer zu Pfarrer unterschiedlich?

Es gibt Unterschiede, etwa dass einer beim Begräbnis ohne Priestergewand mitgeht. Das sind Dinge, mit denen ich mich nicht identifizieren kann, denn ich bin halt Pfarrer – mit Gewand oder ohne. Ich bin kein Freund von Kaschierungen.

Wird ein Kind getauft, wenn Vater oder/und Mutter nicht mehr der katholischen Kirche angehörten?

Kirchenrechtlich die Mindestanforderung ist ein Verantwortlicher. Wenn beide Eltern ausgetreten sind, muss zumindest der Pate ein Kirchenmitglied sein.

Ein Ausgetretener geht trotzdem zur Kommunion – gibt es solche Dreistigkeiten?

An einen kann ich mich erinnern. Aber ich stelle niemanden bloß, das mache ich nicht.

Was ist der häufigste Grund für einen Kirchenaustritt?

Das Finanzielle – wobei das für mich eine Wertfrage ist.

Einen Austritt muss man vor der Behörde erklären – was muss ich machen, wenn ich wieder eintreten möchte?

Die Wiederaufnahme ist ganz einfach: einen Seelsorger kontaktieren. Es gibt derzeit eine Diskussion, weil kirchenrechtlich ist der Kirchenaustritt immer noch mit dem Glaubensabfall gleichgestellt. Ich habe schon vor vielen Jahren gesagt, dass für mich der Austritt kein Abfall des Glaubens ist. Denn das heißt, die Kirche ist der Glaube und da nehmen wir uns zu viel heraus. Ich glaube nicht an die Kirche, sondern an Gott.

Welche Motive gibt es für einen Wiedereintritt?

Meistens wegen der Gemeinschaft. Sehr oft möchte jemand Pate werden oder das Kind taufen lassen. Es sind oft interessante Formulierungen. Eine Bar-Partie mit 18 beschließt, auszutreten. Mit 30 werden sie alle Väter und treten wieder ein. Die Austritte sind manchmal postpubertäre Geschichten.

