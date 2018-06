Himmlisches Vergnügen: Der Brandner Kaspar kommt nach Mining

MINING. Mehr als 80 Schauspieler bringen die Komödie auf die Naturbühne Frauenstein

Für das Theaterstück, das am 13. Juli Premiere feiert, wird bereits fleißig auf der Naturbühne Frauenstein geprobt. Bild: Andreas Huber

Mit Musik, Tanz und viel Bier feiert der Brandner Kaspar z’Mining seinen 70er , als plötzlich der Boandlkramer auftaucht. Wieder, denn der Tod hatte es bereits schon einmal auf den Brandner abgesehen... Eigentlich lebte der Bergbauer ja am bayerischen Tegernsee, ab 13. Juli macht er einen Ausflug ins Innviertel: Die Theatergruppe Mining bespielt mit ihm die Naturbühne beim Schloss Frauenstein.

Die Komödie hat Regisseurin Herta Schmidinger an Mining angepasst. "Ich habe mir die Gegebenheiten von Mining zu Nutzen gemacht", sagt sie und tauschte etwa Berg gegen Inn. Schon lange wollte sie den "Brandner Kaspar" in Frauenstein spielen. Im Salzstadel, der Spielstätte der Mininger Theatergruppe, war dies aufgrund der zu kleinen Bühne jedoch nicht möglich. Als die neue Naturbühne im Jahr 2011 errichtet wurde, hatte sie bereits mit dem Gedanken gespielt, das Stück unter freiem Himmel aufzuführen.

Zeit ist reif für fröhlichen Gsell’

Nach dem "Pfeifenmacher" von Martin Winkelbauer in den Jahren 2012 und 2015 ist die Zeit nun endgültig reif für den ehemaligen Schlosser und fröhlichen Gesell’, der den Tod austricksen und ihm noch ein paar Jahre Lebenszeit abluchsen kann. "Darauf sind wir schon stolz, dass wir diese Bühne bespielen dürfen", sagt die künstlerische Leiterin, die beim Bühnenbild auf "Klimbim" verzichtet. "Das wäre ein Verbrechen, hier eine Kulisse aufzubauen. Diese Kulisse spricht und spielt für sich selber, außerdem sollte nicht aufs Bühnenbild geschaut werden, sondern auf die Schauspieler", sagt Schmidinger.

Mehr als 80 Mininger sind an der Aufführung beteiligt. Es gibt sieben Bilder, etwa jenes der Jagd oder des Geburtstagsfestes, wo auch eine Landlergruppe auftanzt. Auf Initiative des Bürgermeisters Günter Hasiweder wurde diese mit 17 Tanzpaaren gegründet. Die Gruppe soll nach dem Theater bestehen bleiben.

Termine und Karten

Der Brandner Kaspar z‘Mining wird an folgenden Tagen im Juli, jeweils um 20 Uhr in Frauenstein aufgeführt: 13. bis 15. und 20. bis 22., Zusatzvorstellung am Mittwoch, 18. Juli.

Karten sind auf der Gemeindehomepage unter

www.mining.ooe.gv.at, mittwochs bis donnerstags von 18 bis 20 Uhr unter 0681/20725272 erhältlich. Es gibt nur noch wenige Karten, auch die Karten an der Abendkasse sind limitiert.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema