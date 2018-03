Hilfe für Kinder nach Trennung und Scheidung

SCHÄRDING / ANDORF. Rainbows-Angebot ab Mitte April auch in den Familienzentrums-Standorten Schärding und Andorf.

Die Organisation Rainbows, die Kinder nach der Trennung oder Scheidung ihrer Eltern unterstützt, will ihr Angebot ab Mitte April auch in den Räumlichkeiten der Familienzentren Schärding und Andorf anbieten. Genaue Informationen lassen sich unter Tel. 07612/63056 anfordern. Die geplante Gruppe soll von Pädagogin und Beraterin Marie-Therese Schmiedleitner geleitet werden, die für Rainbows in Wien bereits einige Jahre tätig war und nach Abschluss ihres Studiums nach Schärding zurückgekehrt ist.

Kinder fühlen sich nach der Trennung ihrer Eltern oft hilflos, gepaart mit unterschiedlichen Reaktionen. Professionelle Unterstützung und der Austausch mit gleichaltrigen Gleichbetroffenen soll helfen, mit der neuen Situation zurechtzukommen.

