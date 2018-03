"Herzkatheter vor Ort statt Patienten-Busse nach Linz"

BRAUNAU. Herzverband Braunau ist mit der aktuellen Praxis nicht zufrieden.

Ein Bild aus jenen Zeiten, in denen Primar Johann Auer Patienten noch in Simbach mit dem Herzkatheter behandeln konnte. Bild: ho

Kompliziert, aufwändig und belastend sei für die Patienten, dass sie derzeit für Behandlungen mit dem Herzkatheter nach Linz gefahren werden müssen, sagt Heidi Kasper, Herzgruppenleiterin des Bezirks Braunau. Sie verhehlt auch nicht, dass die Lage für Akutfälle bedrohlich ist. Der Herzverband hält daher an seiner Forderung fest, dass es wieder eine Coronarangiographie-Anlage, wie das Gerät fachlich heißt, in der Region geben soll.

Kasper schildert die Praxis: "Montags Aufnahme im Braunauer Krankenhaus mit Untersuchungen, am Nachmittag fährt dann der Bus nach Linz in den Med-Campus III, nochmals Aufnahmeprozedur, lange Wege, am Dienstag kommt dann Primar Auer zur Behandlung und je nach Art geht´s am Dienstag oder Mittwoch wieder mit dem Bus nach Braunau."

Ein Neunsitzer-Bus des Roten Kreuzes Braunau transportiere die Patienten zu den Routine-Untersuchungen, erklärt Bezirksgeschäftsleiter Herbert Markler. Jeder habe eine Tasche dabei, für den Fall, dass man doch im Spital bleiben müsse, erklärt Kasper. Für einige der Patienten sei schon zu anstrengend, diese Tasche zu tragen, berichtet die Betroffene, die auch regelmäßig untersucht werden muss. Sie ist dankbar, dass der Herzkatheter bei ihrer Akuterkrankung noch in Simbach stationiert war. Der kürzere Weg früher sei ein Vorteil gewesen, sagt auch Markler. Der Notarzt, Facharzt oder Allgemeinmediziner entscheidet im Akutfall, ob ein Patient, der eindeutig mit einem Herzkatheter behandelt werden muss, mit dem Rettungshubschrauber oder einem Einsatzfahrzeug nach Salzburg, Wels, Linz oder Eggenfelden gebracht wird. Oft sei die Diagnose aber nicht so eindeutig, dann werde der Patient zuerst zur Untersuchung ins Braunauer Krankenhaus gebracht, dessen Leitung derzeit keinen Kommentar zur Herzkatheter-Frage abgeben will.

Heidi Kasper fordert weiterhin vehement, dass ein "Cor" nach Braunau kommt. Sie findet die langen Busfahrten mit anderen Patienten und das lange Sitzen beschwerlich: "Besonders wenn der Eingriff über die Leiste erfolgt ist." Und sie bezweifelt, dass die Verlegung des Cor-Geräts nach Linz die bei der Spitalsreform genannte Ersparnis bringt. Denn auch der Transport koste viel und "das Teilstück Wels-Linz zahlt das Krankenhaus selber."

