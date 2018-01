Helfer nahmen 498 Tiere auf

LOCHEN. Das Tierheim der Pfotenhilfe in Lochen hat im Vorjahr 498 Tiere aufgenommen, darunter 158 Wildtiere, die nach ihrer Versorgung oder Aufzucht wieder in die Freiheit entlassen wurden.

Derzeit 24 Tierarten Bild: (Sonja Müllner)

Bis kurz vor Weihnachten wurden 243 Hunde und Katzen vermittelt – auch 70 Hühner und Hähne haben ein neues Zuhause gefunden, ebenso wie 15 Kaninchen und drei Meerschweinchen, so die Tierschützer.

Trotz finanzieller Engpässe konnte die Pfotenhilfe auch 2017 das Streunerkatzen-Kastrationsprojekt weiterführen. Es wurden 99 Katzen in Oberösterreich und 56 in Salzburg eingefangen, kastriert, entwurmt und nach der medizinischen Versorgung in ihrem angestammten Revier wieder freigelassen, so die Helfer.

2018 habe turbulent mit vielen ausgesetzten und abgegebenen Tieren begonnen. Derzeit leben mehr als 400 Tiere von 24 Arten am Tierschutzhof in Lochen. Eine große Herausforderung sei weiterhin das neue Tierschutzgesetz, wegen dem sehr viele Privatpersonen sich nicht mehr trauen, in Notfällen ihre Tiere selbst weiterzuvermitteln, so die Pfotenhilfe, die großteils durch Spenden finanziert werde.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema