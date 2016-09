Heimspiel für Obereder in Diersbach

DIERSBACH. Kulturausschuss präsentiert Big Band Sound im Turnsaal der Volksschule.

Sänger Martin Obereder Bild: privat

Die Royal Sound Big Band unter der Leitung von Robert Schlosser präsentiert am Freitag, 30. September, um 20 Uhr zusammen mit dem Sänger Martin "Smooth" Obereder im Turnsaal der Volksschule in Diersbach ihre Live-CD. Das als Garant für gute Big Band- und Ball Musik geltende Ensemble nimmt sich an diesem Abend den Sänger und Saxofonisten Martin "Smooth" Obereder mit an Bord und präsentiert ihr vielversprechendes Erstlingswerk.

"Smoothe Stimme"

Der aus Diersbach stammende Martin "Smooth" Obereder hat sich in der heimischen Jazzszene bereits einen Namen gemacht und singt sich mit seiner "smoothen" Tenor-/Baritonstimme in die Herzen der Leute. Er ist nicht nur als freiberuflicher Sänger und Saxofonist tätig, sondern auch als Tontechniker, Arrangeur und Vocal Coach für Jazz, Pop, Rock – derzeit noch am Musikum in Salzburg, bald aber in seiner privaten Musikschule.

Die Big Band besteht aus Musikern des Musikvereins Wendling sowie aus professionellen Berufsmusikern, Musikschullehrern und Dozenten, wie etwa für Posaune Gerald Pöttinger in Klagenfurt und Johann Reiter in Linz. Letztgenannter ist auch einer der Sänger der Big Band, bekannt geworden durch das Vokalensemble "Lala".

Das Programm des Abends erstreckt sich von Arrangements aus der Filmmusik, wie etwa aus dem Film "Rocky", bis hin zu typischen Big-Band Swingstücken à la Frank Sinatra, Glenn Miller, Michael Bublé und Roger Cicero.

Eintritt: Abendkasse 12 Euro, Vorverkauf: 10 Euro. Karten sind bei den Mitgliedern, in der Raiffeisenbank und auf dem Gemeindeamt in Diersbach erhältlich. Nähere Infos online unter www.mv-wendling.at oder www.smoothobereder.at.

