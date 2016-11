Hausbetreuer setzt auf Kompetenz und die Erfahrung älterer Mitarbeiter

BRAUNAU. Franz Rothner öffnete die Firma "Hausbetreuung, Sanitär und Gebäudemanagement".

Franz Rothner (rechts) bespricht mit seinem Mitarbeiter die nächsten Arbeitsschritte. Bild:

Noch keine Minute lang hat Franz Rothner (36) seinen Entschluss bereut, sich selbstständig zu machen. Vor eineinhalb Jahren startete er mit seiner Firma "Hausbetreuung, Sanitär und Gebäudemanagement". Eine Dienstleistung, die immer häufiger nachgefragt wird.

Zwölf Mitarbeiter zählt die Rothner Hausbetreuung-Sanitär GmbH mit Sitz in Braunau bereits. Der Chef legt zwar gelegentlich noch selbst Hand an, kümmert sich großteils aber um die Kunden, kalkuliert Aufträge, besichtigt Objekte und erledigt alles, was bei einem Jungunternehmer so anfällt. Momentan ist es die Personalsuche im Süden des Bezirks, die Franz Rothner ein wenig Kopfzerbrechen bereitet. "Gute und verlässliche Leute zu finden, ist nicht so einfach! Gerade im Winterdienst muss ich mich hundertprozentig auf meine Mitarbeiter verlassen können. Das verlangen auch unsere Kunden." Der 36-Jährige beschreitet daher Pfade, die von anderen Firmen verlassen worden sind. "Ich stelle entgegen dem Trend auch ältere Mitarbeiter ein. Die haben oft viel Erfahrung, die ich nutzen kann. Wichtig ist, dass sie handwerklich geschickt sind."

Selbstständig zu werden, das stand bei Franz Rothner auf der Prioritätenliste schon immer ganz oben. Er, der gelernte Gas- und Heizungsbauer, wuchs beruflich mit dem Element Wasser auf, arbeitete als Installateur, dann im Wasserwerk Braunau sowie in einem Ingenieurbüro für Wasser- und Umwelttechnik. Die "zündende Idee", ein eigenes Unternehmen zu gründen, kam ihm letztlich während seines beruflichen Engagements als Gebäudeverwalter bei der GEWOG Ranshofen, in der er mit rund 40 Hausbetreuern zusammen arbeitete. "In dieser Zeit habe ich gemerkt, dass eine Dienstleistung aus einer Hand durchaus Sinn machen würde. So haben wir bei Wohnungsübergaben immer drei, vier verschiedene Handwerker gebraucht. Einer machte Silikonfugen, der andere strich die Wände, ein weiterer tauschte ein Waschbecken aus usw. Da dachte ich mir: Das kann ich doch alles gemeinsam anbieten!" Gesagt, getan. Im April 2015 setzte Rothner seinen Plan dann in die Tat um. "Dank kompetenter Beratung durch die Mitarbeiter der Wirtschaftskammer Braunau habe ich viele Anfängerfehler vermeiden können", lobt er. Und gibt Gleichgesinnten einen guten Ratschlag: Eine Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu sein, ist, dass man sich in seinem Job auskennt und möglichst den Beruf erlernt haben soll. Außerdem ist es wichtig, seine Ziele schriftlich zu formulieren und immer wieder zu überprüfen, wo man steht und was offen ist. "Das Schöne an der Selbständigkeit ist, dass man es großteils selbst in der Hand hat, wohin die Reise geht."

Gründer-Serie

In Kooperation mit der Wirtschaftskammer Braunau präsentiert die Braunauer Warte am Inn, der Donnerstag-Mantel der Oberösterreichischen Nachrichten für den Bezirk Braunau, innovative Firmengründer aus der Region.

In der Serie wurden bereits Fritz Werdecker jun. aus Mattighofen, Johannes Schober aus Lengau, Christian Woller aus St. Radegund und Thomas Fuchs aus Burgkirchen vorgestellt.

