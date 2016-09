Handyvertrag: Von toter Frau noch monatelang Gebühren einkassiert

INNVIERTEL. Selbst das Angebot, das Geld dem Witwer gutzuschreiben, wurde ignoriert.

Nach vielen Monaten wurde das ausständige Geld erst im Herbst vollständig zurücküberwiesen Bild: Symbolfoto: Streif

Am 6. Februar 2016 verstarb eine 57-jährige Frau aus Ried. "Völlig überraschend", wie ihr Sohn im Gespräch mit den OÖN erzählt. Der 36-Jährige hat daraufhin am 10. Februar den Handyvertrag seiner Mutter gekündigt. Bereits einen Tag später kam die Kündigungsbestätigung der Firma Telering. In den darauffolgenden Monaten wurde jedoch die Grundgebühr von 15,55 Euro nach wie vor vom Konto des Ehemannes der Verstorbenen abgebucht. "Ich habe das allerdings erst im Frühjahr bemerkt", sagt der 36-Jährige.

Die wahren Sorgen sind andere

Von da an habe die mühsame Kommunikation mit dem Vertragsanbieter begonnen. Neben zahlreichen Mails habe er mehrmals pro Monat mit der Kundehotline telefoniert, auch via SMS sei kommuniziert worden.

"Ich habe immer nur mit irgendwelchen Personen eines Callcenters gesprochen, eigentlich nie mit einem Sachbearbeiter", ärgert sich der Rieder, dem es nicht ums Geld geht. "Es kann doch nicht sein, dass monatelang von einer toten Frau noch Geld abgebucht wird. Nach so einem schweren Schicksalsschlag hat man eigentlich andere Sorgen, als sich um einen Handyvertrag zu kümmern. Ich habe den Mitarbeitern des Callcenters auch angeboten, dass sie den Betrag meinem Vater, der einen Handyvertrag bei Telering hat, gutschreiben. Alles ohne Erfolg." Ein Großteil des Schriftverkehrs liegt den OÖN vor.

Erst Ende Juli seien schließlich endlich 46,65 Euro rücküberwiesen worden. Die noch ausständigen 15,55 Euro langten erst vor kurzem auf das Konto des Innviertlers ein.

Noch keine Stellungnahme

Eine schriftliche Anfrage, wie es passieren könne, dass trotz übermittelter Sterbeurkunde weiterhin monatelang Geld abgebucht werde, wurde von Telering bereits am 8. September so beantwortet: "Danke für ihr Mail. Wir gehen dem natürlich nach und geben ihnen so bald wie möglich Antwort."

Seither hat das Unternehmen allerdings nichts mehr von sich hören lassen.

