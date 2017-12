HTL mit Angebot für Mädchen

ANDORF. Mit einem Mädchenanteil von 15 Prozent ist die Andorf Technology School eine begehrte Ausbildungsstätte für junge Frauen, um sich technisches Know-how anzueignen, so die Schule.

Die Andorf Technology School bietet eine Fachschule für Werkzeug- und Vorrichtungsbau und eine für Kunststoffe sowie zwei HTL-Ausbildungen an. Neben der bewährten HTL-Ausbildung für Kunststoff- und Umwelttechnik gibt es ab dem Schuljahr 2018/2019 auch eine HTL-Ausbildung mit dem Schwer-punkt Produktdesign.

In diesem Zweig vereinen sich Kreativität, Design und Funktionalität mit Technik, eine Kombination, die auch gerade für Mädchen äußerst ansprechend ist, so die Schule.

Dass mehr Frauen eine Ausbildung an einer technischen Fachschule oder HTL beginnen, sei einerseits ein Wunsch der Wirtschaft, und andererseits sei dies auch für Frauen sinnvoll, da technische Berufe gute Entlohnung und Aufstiegsmöglichkeiten bieten.

Die Andorfer Schule bietet jedes Jahr rund 200 Schülerinnen der dritten Klassen aus Neuen Mittelschulen oder Gymnasien die Möglichkeit, einen Vormittag lang in die Technik reinzuschnuppern: am 15. Februar von 8 bis 13 Uhr, Anmeldung unter Tel.: 07766/41100. Einen Tag der offenen Tür gibt es am 2. Februar von 13 bis 17 Uhr.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema