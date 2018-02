Gymnasiast darf von Freinberg mit Bus mitfahren, kleinere Schwester nicht

FREINBERG / PASSAU. Posse um verweigerte Busfahrten für bestimmte Schultypen nach Passau.

Tauziehen um Schulbus-Beförderung nach Passau Bild: Symbolfoto: privat

Bis vor einigen Monaten war die Schulwelt der Familie Mayer aus Freinberg noch in Ordnung. Der 16-jährige Sohn Adrian konnte gemeinsam mit seiner zehnjährigen Schwester Luisa mit dem Bus von zu Hause nach Passau zur Schule fahren. "Bislang konnten beide Kinder quasi vor der Haustüre einsteigen und am Stadttheater in Passau wieder aussteigen", so Irina Mayer, die Mutter der beiden.

Doch jetzt ist alles anders

Durch eine neue Verordnung darf der 16-Jährige weiterhin mit dem Bus des Unternehmers Glas mitfahren, während der kleineren Schwester die Mitfahrt verweigert wird. "Mit der Neuordnung dieser Schülerbeförderung ist die noch immer bestehende Schülerbeförderung zur Realschule in Passau weiterhin für jene Schüler eingerichtet, für die diese Schule die nächstgelegene bzw. am günstigsten zu erreichende ist. Für die übrigen Schüler, welche gleichartige Schulen auch im Inland besuchen könnten, ist diese Beförderung mit dem Verkehrsunternehmen Glas nicht mehr vorgesehen", argumentiert Wilfried Ritirc, Vorstand des zuständigen Finanzamtes in Linz.

Die Mutter der beiden Schüler kann das nicht wirklich nachvollziehen. "Adrian und Luisa haben exakt den gleichen Schulweg. Aber Adrian geht in das Gymnasium und Luisa in die direkt nebenan liegende Realschule." Nach der Verordnung des Finanzamtes ist das Gymnasium Schärding weiter entfernt als das in Passau, während die Neue Mittelschule Schardenberg näher liegt als die Realschule in der Dreiflüssestadt.

"Für mich ist eine Realschule in Deutschland auch nicht vergleichbar mit einer Neuen Mittelschule in Österreich", ärgert sich die Mutter über die "Ignoranz der österreichischen Behörden".

Dabei geht es Irina Mayer gar nicht mal um die kostenlose Fahrtmöglichkeit für eine Tochter. "Wir würden ja gerne dafür bezahlen, dass Luisa mit dem Schulbus mitfahren kann." Noch im letzten Jahr waren mit dem Busunternehmen Glas viele Schüler unterwegs, die im Grunde genommen durch die Gesetzeslage nicht befördert werden hätten dürfen. "Damals gab es noch genügend Schüler, da ging man seitens der Finanz wohlwollender damit um, aber seit die Schülerzahlen so rapide gesunken sind, kämpft jede österreichische Schule um ihre Schüler und machte in der Folge der Finanz auch Druck", so Günther Glas.

"Auch wenn wir wollten, wir dürften Luisa heute nicht mehr mitnehmen, auch wenn die Eltern zahlen würden."

"Schildbürgerstreich"

Der Direktor der Gisela-Realschule in Passau versteht in dieser Frage die Welt nicht mehr. "Wenn die Eltern dem Staat nicht auf die Tasche fallen wollen und die Finanzdirektion trotzdem die Mitfahrt im Schulbus untersagt, halte ich das in einem vereinten Europa für sehr fragwürdig", so Helmut Preuss. Außerdem will Preuss die Argumentation der näherliegenden NMS in Schardenberg nicht gelten lassen.

"Das Busunternehmen fährt ja gar nicht bis zu unserer Schule, sondern nur bis zum Stadttheater, und bis dorthin ist es definitiv näher als bis nach Schardenberg." 5,2 Kilometer betrage die Strecke vom Wohnhaus der Mayers bis zum Stadttheater, hat Irina Mayer nachgemessen. "Zur Schule nach Schardenberg sind es sieben Kilometer", so Mayer. Der Sprecher des Bundesministeriums für Finanzen, Johannes Pasquali, versicherte auf Nachfrage der OÖNachrichten, "alles im Rahmen des gesetzlich Möglichen in dieser Angelegenheit zu unternehmen". Schuldirektor Preuss hat in dieser Causa mittlerweile den bayerischen Landtagsabgeordneten Gerhard Waschler eingeschaltet. "Im Rahmen meiner Möglichkeiten habe ich mich in den Prozess eingeschalten und bin bereits mit einer Anfrage und der Bitte um Stellungnahme an den Landeshauptmann Thomas Stelzer herangetreten", so Waschler. Stelzer verwies in seinem Antwortschreiben auf die Bundesbehörden.

"Ich habe mich aber mit der Finanzverwaltung für OÖ in Verbindung gesetzt, auf die besondere Situation der betroffenen Familien hingewiesen und gleichzeitig um Überprüfung der Unterstützungsmöglichkeiten gebeten. Darüber hinaus habe ich auch die Bildungsreferentin Christine Haberlander auf diese Angelegenheit hingewiesen", so der Landeshauptmann.

"Die Eltern entscheiden eigenverantwortlich, dass ihr Kind den Schulbesuch nicht in der Umgebung im Inland absolviert, sondern in einer weiter entfernten Schule im Ausland. Damit wird es automatisch auch notwendig, dass die Eltern die Fahrten ihres Kindes zwischen der Elternwohnung und dieser Schule selbst organisieren und finanzieren.

Vom Familienministerium bzw. vom zuständigen Finanzamt Linz wird darauf kein Einfluss genommen, weil dafür keine aus dem Familienlastenausgleichsfonds finanzierte Schülerfreifahrt und auch keine Schulfahrtbeihilfe vorgesehen ist", so Ritirc, Vorstand des Finanzamtes Linz in seinem Schreiben an Stelzer.

