Guten Appetit: Messe für Genuss und gute Küche

RIED, INNVIERTEL. Die Kulinarik steht bei Oberösterreichs größter Genussmesse von 14. bis 15. April im Mittelpunkt

Kinder können am Stand der Berufsschule Ried unter Anleitung ihr eigenes Gebäck herstellen. Bild: Messe Ried (1), Lust aufs Land (1)

Da ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei: Angefangen von Innviertler Knödel und Surspeck, Wurst und Käse, Brot und Gebäck, Gewürze und Öle, süße Versuchungen, Edelbrände, Liköre, Säfte, Bier und Wein. Das Genussland Oberösterreich begeistert auf der "Guten Appetit-Messe" in der Halle 15 mit vielen heimischen Produktspezialitäten. Die Besucher können an zirka 30 Ständen verkosten und natürlich auch einkaufen. Das Messedoppel Guten Appetit und 50 Plus" findet am 14. und 15. April in Ried statt.

Mit einem Genuss-DKT soll heuer der Spieltrieb der Besucher geweckt werden. Die Figuren bewegen sich durch Oberösterreichs Städte und Regionen mit ihren jeweils typischen Köstlichkeiten. Auf die Sieger wartet ein limitiertes Genuss-DKT. Gespielt werden kann täglich von 9.30 bis 11.30 und von 14.30 bis 16.30 Uhr.

Haubenköche in Halle 15

Auch die vier Innviertler Haubenköche sind heuer mit Live-Kochshows wieder zu Gast auf der "Guten Appetit". Im Stundentakt finden in der Halle 15 Kochshows auf höchstem Niveau statt. Florian Schlöglmann (Wirt z´Kraxenberg) kocht am Samstag um 12.30 und 14.30 Uhr; Peter Reithmayr vom Aquarium in Geinberg am Sonntag um 11.30 Uhr. Gault & Millau-Newcomer Lukas Kienbauer können die Gäste am Sonntag um 13.30 Uhr beim Kochen über die Schulter schauen, Haubenkoch Dominik Bauböck aus Gurten schwingt am Sonntag ab 15.30 Uhr den Kochlöffel.

Erstmals haben heuer je vier Besucher die Chance bei einer Verlosung die Köche bei einem Meet & Greet kennenzulernen und ihre Gerichte auf einem fein gedeckten Tisch inklusive Getränkebegleitung zu genießen. Die Plätze werden im Vorfeld von der Messe Ried verlost.

Zu Gast ist heuer auch die "Resi-Oma". Sie kocht traditionelle Hausmannstkost und ist bekannt aus den "Lust aufs Land"-Onlinekochvideos, die auf Youtube bereits mehr als eine Million Klicks haben (Samstag, 11.30 Uhr).

Für "richtige Männer" gibt es heuer erstmals eine Grill-Arena, die sich den kulinarisch begeisterten Herren widmet. An beiden Tagen wird es eine einzigartige Weber-Grillshow mit Weltmeister Viktor Samwald geben, dazu Verkostungen von hochwertigen Spirituosen.

Internationale Spezialitäten aus Italien, Mexiko, Slowenien, Spanien, Thailand und Ungarn warten am internationalen Marktplatz in der Halle 16 auf die "Feinspitze" aus dem Innviertel.

Die Schüler und Lehrer der Berufsschule Ried bauen heuer in der Halle 15 eine Schau-Backstube auf. Dort können Kinder und Erwachsene ihr eigenes Gebäck herstellen.

"Wir bieten ein Spitzenprogramm auf höchstem Niveau. Da ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei", hofft Lisa Kinz, die heuer zum ersten Mal das Messedoppel betreut, auf viele Besucher.

Infos

214 Aussteller auf 9000 Quadratmetern in fünf Hallen garantieren beim Messedoppel „Guten Appetit“ und „50plus“ am Samstag, 14., und Sonntag, 15. April, ein abwechslungsreiches Programm.

Ein eigener Vortrags- und Bewegungsbereich, der von den OÖNachrichten präsentiert wird, gibt Aufschluss über wichtige Gesundheitsthemen und rechtliche Fragen dazu. Bewegungseinheiten mit Experten sollen die Stabilität in den Alltag zurückbringen.

Die Messe „50plus“ hat täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet, die Messe „Guten Appetit“ hat ihre Tore am Samstag bis 18 Uhr geöffnet. Die Weinlounge ist am Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 9 Euro.

Vorverkaufstickets gibt es unter messedoppel.at/tickets zu erwerben.

Am Samstag präsentiert Moderatorin, Schauspielerin und Autorin Chris Lohner um 13 Uhr ein Potpourri aus ihrem letzten Bühnenprogramm und Buch.

Am Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen mit dem Schlager-Duo „Sigrid & Marina“.

Gärtner verbreiten Frühlingsstimmung

„50 plus –Die Messe für die beste Zeit deines Lebens“ bietet ein großes Angebot zu den Themen Wellnes, Gesundheit, Mode, Reise, Wohnen, Lifestyle sowie Garten und Outdoor. In der Gesundheitsstraße können die Besucher ganztägig Puls, Blutdruck und Blutzucker checken und Beratungen zu sehr vielen Themen für ältere Menschen in Anspruch nehmen.

Der große Schaugarten der oberösterreichischen Gärtner verbreitet perfekte Frühlingsstimmung. Dort wird auch die Balkonblume, und das Gemüse des Jahres 2018 präsentiert.

Auf der Messe werden heuer erstmals die positiven Effekte auf die Gesundheit im Zusammenspiel mit dem Ausüben des Bogensports aufgezeigt. In Halle 19 gibt es einen eigenen Schusskanal, bei dem das „intuitive Bogenschießen“ unter fachkundiger Anleitung erprobt werden kann.

Um die passende Freizeitgestaltung und Urlaubsplanung zu erleichtern finden die Messebesucher in der Halle 17 Destinationen für Kurzurlaube, Ausflugsziele, Thermen- und Kuranstalten, Kulturveranstaltungen und vieles mehr. Reisebüros und Busunternehmen werden über ihre neuesten Programme informieren.

Auch die neuesten Trends und Angebote der Wellness- und Gesundheitsbranche werden präsentiert. Die Themen reichen von Kosmetik, Anti-Aging, Fitnessangeboten, Fahrräder und E-Bikes, Hörtests, Saunen und Infrarotkabinen und vieles mehr.

In der Halle 19 stehen den Besuchern zahlreiche Institutionen und Experten mit Rat und Tat zur Seite. Angefangen von der Caritas, über die Pensionsversicherung, Rotes Kreuz, Seniorenorganisationen, Versicherungen bis hin zum Zivil-Invalidenverband reicht das Angebot.

Fitness zum Mitmachen

Neu ist heuer der Vortrags- und Bewegungsbereich, powered by den OÖNachrichten. An den Vormittagen gibt es spannende Vorträge zu Gesundheits- und rechtlichen Themen und sogar Einblicke in die Hypnose.

Am Nachmittag verwandelt sich das Vortragsforum in einen Fitnessbereich. Da haben die Besucher die Möglichkeit, kurze Bewegungseinheiten mit Experten zu absolvieren. Sie erhalten auch Übungsvorschläge zu den Themen Stabilität im Alltag, Fit ins Alter, Stabilisierung und Mobilisation der Wirbelsäule sowie Yogatherapie.

Die Schauspielerin und Moderatorin Chris Lohner wird am Samstag um 13 Uhr ein Potpourri aus ihrem Bühnenprogramm und ihr Buch präsentieren. „Lebensmittelverwirrungen, Werbeschmähs, Abnehmwahn“, mit diesen Themen wird Ernährungsexperte Christian Putscher die Zuhörer am Sonntag um 14.15 Uhr in seinen Bann ziehen.

