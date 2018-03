Gurtner Tourismusschülerin war bei Olympia auf Tuchfühlung mit den Stars

GURTEN, BAD LEONFELDEN. Magdalena Mairleitner durfte in Pyeongchang Marcel Hirscher und Co. bewirten.

David Gleirscher feierte seine Goldmedaille im Rodel-Einsitzer im Österreicher-Haus. Rechts die Gurtnerin Magdalena Mairleitner, links zwei Schulkolleginnen von der Tourismusschule Bad Leonfelden. Bild: privat

"Gänsehautfeeling", so beschreibt die Gurtner Tourismusschülerin Magdalena Mairleitner die Stimmung, wenn die österreichischen Skistars in Pyeongchang ihre Goldmedaillen feierten. Die 18-Jährige war eine der wenigen "Auserwählten", die im Österreicher-Haus bei der Winterolympiade in Südkorea für das leibliche Wohl der vielen Gäste zuständig war.

"Ein rotweiß-rotes Fahnenmeer dazu "Hulapalu" von Andreas Gabalier, nur strahlende und glückliche Gesichter und Menschen, die Stimmung im Österreicher-Haus war nach Siegen wirklich grenzgenial", schwärmt die Gurtnerin von dieser einmaligen Atmosphäre.

Sie und weitere fünf MitschülerInnen der Tourismusschule Bad Leonfelden durften dreieinhalb Wochen die Skistars bei den Olympischen Winterspielen bedienen. "Die Arbeit war nicht ohne, wir hatten eine 7-Tage Woche mit unterschiedlichen Diensten. Wir mussten kellnern, Essen aufnehmen, abwaschen und vieles mehr. Bei einer Schicht war auch ein Toilettendienst dabei. Trotz der Strapazen und Anstrengungen war es ein tolles Erlebnis", schwärmt die Gurtnerin von ihrem mehrwöchigen Ausflug nach Pyeongchang.

Eisige minus 25 Grad

Gewohnt haben die Schüler in einem Containerdorf, zirka zehn Autominuten vom ÖsterreicherHaus entfernt. Sie mussten sich zu viert einen Wohnwagen teilen, der allerdings gut ausgestattet war. Küchennische, ein kleines Bad, ein Sofa, Fernseher und Stockbetten. Schrank gab es keinen: "Deshalb haben wir eigentlich aus dem Koffer gelebt", sagt Magdalena Mairleitner.

Gewöhnungsbedürftig waren die Temperaturen in Südkorea, die meistens bei minus 25 Grad lagen. "Mit dem Wind fühlte sich das an wie minus 30 Grad. Es gab wegen Krankheiten einige Ausfälle. Deshalb mussten wir öfter hineinbeißen und zusammenhelfen, um die Personallücken zu schließen. Nach zehn bis elf Stunden hat man schon des öfteren Schmerzen vom vielen Gehen und Stehen. Aber ein Abschluss-Bierchen nach der Schicht haben wir vor dem Schlafengehen schon noch getrunken", so Magdalena Mairleitner.

Zwei Bewerbe konnte die Gurtnerin live mitverfolgen: Das Skeleton-Finale und den Herren-Teambewerb im Skispringen. "Trotz Daumendrücken sind unsere Athleten beide Male leider nur Vierter geworden", hat die Tourismusschülerin mitgefiebert.

Heimweh kam erst gar nicht auf, dazu beigetragen hat auch die gute österreichische Küche. "Kaiserschmarrn, Schnitzerl, Käsespatzen, österreichische Käsesorten und Milchprodukte, Speck, österreichisches Bier. Unsere Gäste wurden wirklich verwöhnt", sagt Magdalena Mairleitner.

Seit einigen Tagen heißt es jetzt wieder für die Schule büffeln!

